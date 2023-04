Klopp confirme, Liverpool laisse Bellingham au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncé parmi les courtisans de Jude Bellingham, Liverpool n’est plus dans la course. Le manager des Reds Jürgen Klopp a confirmé l’impossibilité pour son club de recruter le milieu du Borussia Dortmund, également convoité par le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain.

Malgré le Borussia Dortmund, Jude Bellingham sera probablement l’un des gros feuilletons du mercato estival. Le milieu sous contrat jusqu’en 2025 refuse de discuter d’une prolongation avec ses dirigeants qui, pour éviter son départ à un an du terme de son bail l’année prochaine, devront envisager son transfert cet été. Bien sûr, le prix demandé risque de dépasser les 100 millions d’euros. Pour le moment, les montants annoncés dans les médias n’effraient pas le Real Madrid, Manchester City ni le Paris Saint-Germain, entré en contact avec l’entourage de l’Anglais.

En revanche, des sources indiquent que Liverpool s’est retiré de la course. L’actuel huitième de Premier League, mal parti pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, aura aussi un handicap sur le plan financier. Une tendance confirmée par le manager Jürgen Klopp qui ne comprend pas pourquoi Liverpool est associé à des joueurs aussi chers sur le marché. « Il faut travailler avec ce que vous avez. En tant qu'enfant de cinq ans, vous ne diriez pas que voulez une Ferrari à Noël », a lâché le coach des Reds en conférence de presse.

Liverpool n'a pas les moyens

« Pour tout ce dont on a besoin, et pour tout ce que l'on veut, on essaie de tout faire pour l'avoir. Mais il y a des moments où il faut accepter que ce n'est pas possible, faire marche arrière et tenter quelque chose d'autre, a expliqué l’Allemand. Ma réponse ne concerne pas Jude Bellingham. Je ne comprends pas pourquoi on parle de choses que l'on ne peut pas avoir théoriquement, comme six joueurs pour 100 millions de livres chacun. Il faut travailler avec ce que l'on a. » Si l’on en croit Jürgen Klopp, Liverpool aura du mal à rattraper la concurrence cet été.