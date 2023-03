Kingsley Coman sème la zizanie au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Bourreau habituel du PSG, club où il a été formé, Kingsley Coman a clamé son amour pour le club de la capitale. Et si pour lui, il doit y avoir un capitaine à l'avenir, ce n'est pas Kylian Mbappé mais bien Presnel Kimpembe.

Ce mercredi soir, le Bayern Munich et le PSG seront de nouveau opposés en Ligue des champions. Le club de la capitale doit remonter un retard d'un but et composer sans certains joueurs cadres. Depuis la rencontre aller entre le PSG et le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les dynamiques ont bien changé et les deux formations semblent au top de leur forme. Surtout, Kylian Mbappé sera présent à l'Allianz Arena, ce qui pourrait avoir une énorme incidence sur le résultat final. Néanmoins, les champions de France devront composer sans certains joueurs importants. Neymar et Presnel Kimpembe, dont la saison est terminée, ne seront pas disponibles. Le champion du monde tricolore ne pourra donc pas être opposé cette fois-ci avec l'un de ses meilleurs amis, à savoir Kingsley Coman.

Coman vote Kimpembe et envoie un message au PSG

Le joueur formé au PSG, bourreau de son ancien club à plusieurs reprises, ne perd jamais une occasion de dire son amour pour la formation francilienne. Il l'a aussi fait pour son ami Kimpembe, qu'il espère voir un jour capitaine à temps complet du club de la capitale. Lors d'une interview accordée à Canal+, Coman a notamment indiqué sur le sujet : « Je ne suis pas impartial, il y a l’amitié qui parle, mais ce serait top de voir Presnel capitaine tout le temps au PSG, même s’il l’a été plein de fois. Pour moi ce serait une fierté. Même pour les jeunes joueurs du PSG, voir qu’un de nous a été tout là-haut capitaine, dans une équipe qui a des stars de partout, ce serait vraiment top. Personnellement, même si j’aime bien Marqui, forcément, Presnel capitaine ça me parle plus ». Coman a donc fait son choix, et Kimpembe est l'heureux élu. Kylian Mbappé, pourtant aussi vice-capitaine, n'est pas cité par son coéquipier de l'équipe de France.

Un oubli qui n'est probablement pas anodin puisque, depuis le début de l'année, une petite polémique a éclaté au PSG pour connaitre le nom du capitaine en cas d'absence de Marquinhos. Christophe Galtier avait confié que ce rôle revenait légitimement à Mbappé, même si Presnel Kimpembe avait fait savoir qu'il n'avait pas été prévenu de cela, causant un certain malaise dans les médias et une prise de parole de l'entraineur parisien pour calmer les débats. Kingsley Coman s'est en tout cas chargé de rappeler que le boss spirituel du PSG devait être le défenseur central, même si la question ne se pose pas avec les blessures récurrentes de Kimpembe.