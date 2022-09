Kimpembe blessé, le PSG et Galtier tremblent

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Presnel Kimpembe n'a pas vécu un bon samedi avec le PSG. Fautif sur le penalty brestois, il a frôlé l'expulsion avant de ressentir une gêne musculaire. Christophe Galtier a confirmé la blessure de son défenseur. Une mauvaise nouvelle au vu des manques parisiens au poste.

Si la victoire a été au rendez-vous samedi après-midi face à Brest, le PSG a vécu un petit coup d'arrêt. La belle dynamique collective du début de saison était moins flagrante au Parc mais surtout les pépins physiques ont fait officiellement leur retour. Presnel Kimpembe aurait pu sortir du terrain sur un carton rouge après un tacle sur Irwin Cardona puis un coup de sang envers l'arbitre. Finalement, par miracle, ce ne fut pas le cas mais on ne peut pas dire que l'international français s'en est sorti sans dommage ce samedi après-midi.

Kimpembe forfait en C1 et à Lyon

En effet, Kimpembe a été touché aux ischios, une blessure confirmée par son entraîneur après le coup de sifflet final. Tout d'abord de manière laconique au micro de Prime Vidéo, puis plus en détail en conférence de presse d'après-match. « Il souffre d'une lésion musculaire, il va passer des examens et on va attendre dans les 48 heures pour voir la gravité », a t-il indiqué. Toutefois, c'est déjà confirmé par le PSG que le défenseur sera forfait pour les deux prochains matches des Parisiens.

🚨🚨 Presnel Kimpembe est forfait pour les matchs contre le Maccabi Haïfa et Lyon, annonce Christophe Galtier en conférence de presse. ❌🇫🇷 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) September 10, 2022

Pas de déplacement à Haifa en Ligue des champions pour Presnel Kimpembe, ni même de venue à Lyon pour la huitième journée de Ligue 1 dimanche prochain. Christophe Galtier avait l'air dépité et pour cause. Kimpembe n'est que l'un des rares défenseurs centraux de l'effectif parisien avec Sergio Ramos, Marquinhos et peut-être Bitshiabu. Le PSG paye déjà son mercato raté dans ce secteur de jeu avec la venue avortée de Milan Skriniar et les départs de plusieurs solutions de rechange comme Abdou Diallo ou Thilo Kehrer. Heureusement, Nordi Mukiele peut être utilisé dans l'axe de la défense. Mais, il apparaît évident que le PSG est sur un fil avec sa défense centrale alors que les choses sérieuses n'ont pas encore débuté, notamment sur la scène européenne.