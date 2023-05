Kim Min-Jae au PSG, c’est du sérieux !

Dans : PSG.

Le PSG a bel et bien l’intention de frapper un grand coup sur le marché des transferts cet été en recrutant le défenseur napolitain Kim Min-Jae.

Tout proche de rafler la mise pour recruter Milan Skriniar, libre de tout contrat, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un grand coup en recrutant un autre roc de Série A. En effet, le Corriere dello Sport et The Sun confirment les informations selon lesquelles le club de la capitale a fait de Kim Min-Jae une priorité afin de renforcer sa défense lors du prochain mercato.

Kim priorité de Luis Campos au PSG ?

Recruté par Naples pour seulement 18 millions d’euros en provenance de Fenerbahçe l’été dernier, l’international sud-coréen s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs en Europe à son poste. L’intérêt du Paris Saint-Germain n’est donc pas surprenant, Luis Campos voulant recruter des joueurs fiables à des postes clés, en défense centrale et au milieu de terrain notamment.

Dans son édition du jour, le Corriere dello Sport, qui s’appuie également sur des informations livrées par The Sun, affirme que des premiers contacts ont d’ores et déjà été établis entre le Paris Saint-Germain, l’état-major de Naples et l’entourage de Kim. Pour l’heure, on ignore si le joueur est intéressé par la perspective de rejoindre le club parisien. Du côté de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi, on fait en tout cas de ce dossier une priorité.

Manchester United rêve aussi de Kim

Il faut dire que Kim dispose d’une clause libératoire à seulement 50 millions d’euros, ce qui en fait un joueur fiable et accessible pour une somme raisonnable au vu de ses qualités. Reste maintenant à voir si Naples parviendra à prolonger le contrat de son roc. Le président Aurelio De Laurentiis a notamment l’objectif de réévaluer le montant de la clause libératoire de son défenseur, ce qui ne ferait pas les affaires du PSG ni de Manchester United, également très intéressé par l’idée de recruter le Sud-Coréen afin de l’associer à Raphaël Varane la saison prochaine.