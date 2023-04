Keylor Navas choque le PSG pour son avenir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG lors de la première partie de saison, Keylor Navas a été prêté à Nottingham Forest au mois de janvier.

Véritable référence mondiale à son poste, Keylor Navas ne pouvait pas supporter une telle situation plus longtemps. Après une saison durant laquelle il a partagé le rôle de numéro un avec Gianluigi Donnarumma sous les ordres de Mauricio Pochettino, le gardien costaricien de 36 ans a été relégué au statut de doublure par Christophe Galtier au Paris Saint-Germain en début de saison.

Frustré par son manque de temps de jeu, l’ex-gardien du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, a accepté d’être prêté à Nottingham Forest. En Premier League, le capitaine du Costa Rica a retrouvé du temps de jeu et a rappelé à tout le monde si cela était nécessaire qu’il faisait indiscutablement partie des meilleurs gardiens en Europe. Mais tandis que tout le monde s’attendait à voir revenir Keylor Navas au PSG à la fin de la saison, une issue différente n’est pas impossible.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Et pour cause, ESPN affirme que le gardien sous contrat avec le Paris Saint-Germain se sent très bien en Angleterre, où sa famille s’est parfaitement acclimatée et nage dans le bonheur. Dans une récente interview à Canal +, Keylor Navas avait indiqué que tout était possible pour son avenir mais que le bien être de sa famille et son temps de jeu étaient ses deux priorités.

Keylor Navas, priorité à l'Angleterre ?

Il semblerait qu’en Angleterre, l’ancien dernier rempart du Real Madrid peut concilier les deux. Reste maintenant à voir si Keylor Navas acceptera de rester à Nottingham Forest où s’il cherchera à rejoindre dans les semaines et les mois à venir un club de Premier League plus ambitieux et pourquoi pas une écurie qualifiée pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Du côté du PSG, on percevra cette volonté de Keylor Navas de rester en Angleterre comme une excellente nouvelle dans l’optique d’un transfert définitif qui allègerait considérablement la masse salariale du club parisien.