Keylor Navas avoue un gros malaise au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sur le départ l’été dernier, Keylor Navas est finalement resté au PSG, où il n’est rien de plus que la doublure de Gianluigi Donnarumma.

Dès son intronisation au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain l’été dernier, Christophe Galtier avait été très clair en annonçant que Gianluigi Donnarumma serait son gardien titulaire dans la capitale française. A cette époque, l’ex-entraîneur de Lille et de l’OGC Nice pensait que Keylor Navas allait partir et que la situation serait facile à gérer. Il faut dire que l’ancien gardien du Real Madrid était tout proche d’un départ pour Naples... lequel a finalement capoté. Résultat des courses : le PSG se retrouve aujourd’hui avec deux gardiens de stature internationale avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. En toute logique, la situation est difficile à avaler pour l’international costaricien, dont le niveau est sensiblement similaire à celui de son concurrent mais qui ne dispose pas de temps de jeu cette saison.

Keylor Navas regrette son manque de temps de jeu au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Interrogé à ce sujet par le média Diez, Keylor Navas a reconnu que la situation était très difficile à accepter pour lui et qu’il n’était pas le plus heureux du monde au PSG ces derniers temps. « Ne pas jouer, c’est triste mentalement. Quand tu t’entraînes bien, tu fais les efforts, tu as la conscience tranquille. Je suis arrivé dans un groupe en sélection où tout le monde a confiance en moi et c’est motivant. On ne peut pas cacher que j’aurais aimé arriver à la Coupe du monde en ayant joué, mais c’est une motivation supplémentaire pour ce Mondial. Évidemment que je n’aime pas être remplaçant, mais il faut travailler. Plusieurs fois, la vie nous met dans cette situation. Tu as deux options : travailler plus dur ou mourir. Les opportunités vont arriver, nous verrons la lumière au bout du tunnel. Je suis tranquille. Je me sens bien, je ne pense pas avoir à une revanche à prendre. Ceux qui sont au Mondial sont des privilégiés, nous allons toujours nous battre » a lancé Keylor Navas, déçu mais pas abattu et qui entend bien réaliser une Coupe du monde d’anthologie avec le Costa Rica, sélection avec laquelle il est toujours excellent dans les grandes compétitions. Un bon moyen de démontrer à Christophe Galtier son niveau, qui pourrait faire de lui le gardien titulaire du PSG à nouveau.