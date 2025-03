Joshua Kimmich au PSG, le Qatar revient dans la danse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Joshua Kimmich attise les convoitises de nombreux clubs. Le PSG a fait son retour à la table des négociations pour attirer l’international allemand.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain faisait partie des clubs très intéressés par le profil de Joshua Kimmich, milieu de terrain à la technique soyeuse également capable d’évoluer en défense. Du haut de ses 30 ans, l’international allemand aux 97 sélections aurait également apporté une expérience non-négligeable à l’effectif parisien mais finalement, ce dernier est resté au Bayern Munich. Une prolongation était même dans les tuyaux mais ces derniers jours, tout a été mis sur pause, faute d’accord financier entre Joshua Kimmich et le club bavarois. La tendance est à présent clairement à un départ pour le joueur formé à Stuttgart, une aubaine pour les nombreux clubs européens intéressés.

Tutto Mercato Web révèle notamment que Barcelone et Arsenal sont les deux clubs les plus chauds dans ce dossier. Les Gunners font de l’international allemand leur cible prioritaire pour compenser le départ à venir de Jorginho tandis que le Barça ne cracherait pas sur l’opportunité de récupérer un tel renfort pour zéro euro. Le média italien indique par ailleurs qu’un troisième club est à présent dans la boucle : le Paris Saint-Germain.

Le PSG, Arsenal et le Barça en course pour Kimmich

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se font discrets, mais ils observent en toute discrétion la situation du joueur et s’apprêtent eux aussi à passer à l’offensive en transmettant une offre de contrat à Joshua Kimmich. Le milieu de terrain allemand va maintenant devoir trancher entre les trois possibilités qui s’offrent à lui. Un retour en force du Bayern Munich sera toutefois à surveiller, car un accord reste possible pour une prolongation de Kimmich, à condition que ce dernier accepte de signer un nouveau contrat sans être revalorisé sur le plan salarial. Pour le PSG, un tel renfort serait en tout cas le bienvenu et a d’ores et déjà été validé par Luis Enrique.