José Mourinho à 110% au PSG, réponse à 23h

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours aussi flou lorsqu’il évoque son avenir devant les médias, José Mourinho n’écarte pas un départ cet été. L’entraîneur de la Roma a des chances d’atterrir au Paris Saint-Germain, surtout s’il termine la saison avec le trophée de la Ligue Europa.

Si Christophe Galtier pense mériter une deuxième saison dans la capitale, ce n’est apparemment pas l’avis de ses dirigeants. Le Paris Saint-Germain prépare un changement d’entraîneur après la fin de l’exercice et se penche sur plusieurs pistes régulièrement citées ces dernières semaines. On a notamment évoqué le nom de José Mourinho que l’on annonce prêt à quitter la Roma. Une tendance confirmée par le journaliste Paulo Vinicius Coelho qui, un an après le sacre des Giallorossi en Ligue Europa Conférence, ne serait pas surpris de voir le Portugais atterrir à Paris.

« José Mourinho sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ce sera sûr à 110% s'il remporte la finale de la Ligue Europa, a écrit le chroniqueur d’UOL Esporte avant le match décisif contre le FC Séville ce mercredi. S'il perd, ce sera sûr à 80%. Tout est déjà joué en Italie et, en coulisse, on comprend que le coach portugais aura réussi sa mission à la Roma après avoir remporté deux titres européens en deux saisons. (...) Mourinho est le favori du PSG en raison de l'obligation imposée par les dirigeants du Qatar de remporter la Ligue des Champions. »

Une connexion portugaise au PSG ?

« Le PSG avait déjà Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel, vainqueurs de la Ligue des Champions après avoir quitté Paris, a rappelé le spécialiste. Pep Guardiola est un rêve impossible à cause de ses liens avec les Emirats arabes unis et Manchester City. Mourinho a remporté la Ligue des Champions deux fois avec Porto et l'Inter. De plus, les dirigeants portugais Antero Henrique et Luis Campos ont le pouvoir de décision au Paris Saint-Germain. » Après l’échec avec Christophe Galtier, pas sûr que le Qatar laisse encore le conseiller football nommer le coach de son choix.