Jonathan David, le coup de coeur du PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été prochain, le PSG devra recruter en attaque afin de compenser les potentiels départs de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi.

S’il y a de grandes chances pour que Neymar et Lionel Messi restent au PSG l’été prochain, ce n’est pas le cas de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi. L’international français est en fin de contrat tandis que l’ancien capitaine de l’Inter Milan est très loin de faire l’unanimité au sein du club parisien. Afin de renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà été associé à Erling Haaland ou encore à Cristiano Ronaldo ainsi qu’au prodige allemand de Salzbourg, Karim Adeyemi. Mais selon les informations rapportées par Calcio-Mercato en Italie, une piste made in Ligue 1 n’est pas non plus à exclure pour le PSG, qui suivrait avec la plus grande attention les prestations d’un certain Jonathan David, auteur de 8 buts depuis le début de la saison avec Lille.

David inaccessible à moins de 30 millions d'euros ?

La cellule de recrutement du Paris Saint-Germain suivait déjà les performances de l’international canadien lorsque celui-ci évoluait à La Gantoise. Et sa bonne adaptation au championnat de France n’est pas passée inaperçue du côté du PSG, où l’on a bien sûr remarqué l’efficacité redoutable de Jonathan David sous les couleurs du LOSC. Il faudra néanmoins casser sa tirelire pour le PSG si le club veut réellement s’attacher les services du Canadien dans la mesure où Lille avait dépensé la coquette somme de 27 millions d’euros pour le recruter en provenance de La Gantoise en août 2020. De toute évidence, Olivier Létang ne vendra donc pas Jonathan David pour une somme inférieure. Reste maintenant à voir si le buteur nordiste confirmera ce super niveau sur l’ensemble de la saison et si cela poussera le Paris Saint-Germain à investir sur lui lors du prochain mercato estival.