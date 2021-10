Javier Tebas en furie, le PSG a arnaqué l'UEFA

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le transfert de Neymar au PSG en 2017, Javier Tebas, président de la Liga espagnole, a fait du club parisien son ennemi n°1.

Au fil des années, Javier Tebas s’est imposé comme le principal opposant du Paris Saint-Germain mais également de Manchester City. Et pour cause, le président de la Liga espagnole, qui a imposé des règles financières très strictes aux clubs espagnols afin que ceux-ci ne vivent plus avec l’argent qu’ils n’ont pas, aimerait que cette sévérité soit appliqué partout. C’est pour cela que le charismatique dirigeant espagnol a accordé une interview au journal L’Equipe. Dans celle-ci, Javier Tebas montre de nouveau les crocs et affirme qu’il possède des preuves du dopage financier du Paris Saint-Germain. De lourdes accusations de la part de celui qui n’a visiblement pas mieux digéré le départ de Messi dans la capitale française que celui de Neymar il y a cinq ans.

Javier Tebas toujours en cabale contre le PSG

« Je critique le PSG car il ne génère pas l'argent pour avoir l'effectif qu'il a. Cela provoque une distorsion de concurrence dans l'économie du football européen. Cela ne correspond pas à du sponsoring réel. Comment le PSG peut nous expliquer qu'il a un effectif d'une valeur de quasiment 600 millions d'euros ? S'il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 millions d'euros... C'est impossible » peste Javier Tebas dans les colonnes du quotidien national, avant de poursuivre. « Je peux montrer, chiffres à l'appui, les tricheries vis-à-vis du fair-play financier, qui n'a pas encore été changé. Avant Messi, le PSG avait un sponsoring 40 % plus important que celui de Manchester United... Il y a une valeur de marché... Que Messi et Neymar restent au PSG, ça m'est égal. C'est seulement que tout cela fait beaucoup de mal au football européen. Je ne suis pas le seul à le dire. Le PSG a échappé à une sanction pour un vice de procédure, pas sur le fond ». Des accusations qui ne manqueront pas de faire bouillir Leonardo et les dirigeants qataris du Paris SG, lesquels ont souvent fait part de leur exaspération devant les attaques à répétition de Javier Tebas. Mais pour le dirigeant espagnol, le PSG aurait déjà du être condamné par l'UEFA, qui n'a pas tenu ses engagements dans sa lutte pour le fair-play financier.