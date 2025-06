PSG ‍: 10 ME arrivent en provenance d'Istanbul

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est concentré sur son parcours à la Coupe du monde des clubs mais n'en oublie pas pour autant d'être actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale aimerait boucler certains départs dans les prochaines heures.

Le Paris Saint-Germain n'est pas encore en vacances. Les champions d'Europe rêvent d'un sacre à la Coupe du monde des clubs pendant que la direction du club de la capitale travaille sur le mercato. Si l'objectif est de renforcer l'effectif de Luis Enrique, le PSG veut également boucler des départs importants. Milan Skriniar, qui ne fait plus partie des plans franciliens, est plus que jamais concerné. Le défenseur slovaque était prêté depuis quelques mois à Fenerbahce et il a apparemment convaincu.

Istanbul se bat pour récupérer Milan Skriniar

Selon les informations de Fotomac, le club d'Istanbul veut en effet recruter définitivement l'ancien de l'Inter. Fenerbahce est disposé à faire des efforts importants pour garder Skriniar puisqu'un salaire de 8 millions d'euros par saison vient de lui être proposé. A noter qu'un autre club turc est également sur les rangs : Galatasaray. L'autre écurie d'Istanbul pourrait également s'aligner sur le salaire demandé par Milan Skriniar, même si ce dernier privilégie pour le moment de rester chez les pensionnaires du Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi.

Dans ce dossier, le PSG veut un départ définitif et attend 10 millions d'euros pour libérer le joueur de 30 ans. Le départ futur de Skriniar serait bon pour les finances franciliennes et pourrait notamment permettre d'accélérer dans le dossier Illya Zabarnyi. Bournemouth est très gourmand pour lâcher l'Ukrainien et souhaite recevoir un montant de 70 millions d'euros. Une somme jugée trop élevée pour le moment par les champions d'Europe, qui veulent négocier à la baisse malgré les demandes du club anglais.