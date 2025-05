Interdiction de déplacement, PSG-Paris FC gêne les autorités

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Officiellement promu en Ligue 1, le Paris FC s’installera la saison prochaine au Stade Jean-Bouin situé à quelques dizaines de mètres du Parc des Princes où évolue le Paris Saint-Germain. Dans ces conditions particulières, les autorités ne pourront pas prononcer des interdictions de déplacement lors des derbys parisiens.

Le simple nul à Martigues (1-1) vendredi aurait pu représenter une mauvaise opération. Mais ce point obtenu chez un relégable a suffi au bonheur du Paris FC. A une journée de la fin, le club de la capitale a officiellement validé sa montée en Ligue 1. C’est bien sûr un événement pour l’actuel deuxième de Ligue 2, mais aussi pour tout le football français. Depuis 35 ans, le championnat était privé d’un derby à Paris, l’une des rares capitales européennes dans ce cas.

Une pensée émue à la @Prefet75_IDF déjà en PLS rien que d'imaginer que deux clubs parisiens vont littéralement jouer à 30 mètres l'un de l'autre. #PFC #PSG pic.twitter.com/igDS4oRT9E — Julien Froment (@JulienFroment) May 2, 2025

On aura désormais droit aux confrontations entre deux voisins particulièrement proches sur le plan géographique. En effet, le Parc des Princes, où évolue le Paris Saint-Germain, et le Stade Jean-Bouin, choisi par le Paris FC qui va quitter le Stade Charléty, sont seulement à 44 mètres de distance. A noter que 200 mètres séparent les deux pelouses. Autant dire qu’une telle proximité est unique dans le monde. Ce qui n’arrange absolument pas les autorités françaises. Ces dernières, en plus d’empêcher l’accès aux stades pour les supporters visiteurs, ont pris l’habitude de prononcer des interdictions de déplacement au risque de toucher à leur liberté.

Un casse-tête pour le préfet

Mais avec le derby à venir entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, qui possèdent des stades aussi rapprochés l’un de l’autre, la tâche va se compliquer, constate Romain Beddouk. « Assez fou, le préfet va devoir trouver une autre solution que d’interdire à des Parisiens de se balader dans Paris par peur de tomber sur d’autres Parisiens, s’est amusé le journaliste sur X. Le derby à 30 mètres va pousser les autorités à traiter les supporters comme de vrais citoyens. Première victoire. » Reste à savoir comment se passera la cohabitation entre les fans des deux équipes.