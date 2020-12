Improbable : Neymar fera son grand retour pour PSG-OM !

Dans : PSG.

Blessé à la cheville lors de PSG-OL, Neymar ne rejouera plus en 2020 et il devrait faire son retour...contre l'OM lors du Trophées des champions prévu le 13 janvier.

Même si la blessure de Neymar, suite au tacle de Thiago Mendes, est moins grave que prévue, l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain en a fini avec son année 2020. Les examens passés ce lundi par le joueur parisien n’ont rien révélé de dramatique, mais il y a une entorse que Neymar doit soigner, ce qui va l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de l’année. Via les réseaux sociaux, ce dernier a remercié « Dieu » que cette blessure ne soit pas plus grave, et a reconnu qu’il avait eu très peur compte tenu de la douleur intense provoquée par ce choc avec le joueur lyonnais Et selon plusieurs médias, Neymar fera donc son grand retour après la trêve hivernale.

Mohamed Bouhafsi précise même que la star brésilienne du PSG postulera à une place dans le groupe de Thomas Tuchel pour la rencontre de Ligue 1 face à l’AS Saint-Etienne le 6 janvier, et que Neymar sera apte une semaine plus tard pour le très attendu Trophée des champions qui verra le Paris Saint-Germain affronter l’Olympique de Marseille au stade Bollaert de Lens. Une rencontre qui pourrait marque le retour d’un peu de public dans les stades. Quoi qu’il en soit, le journaliste de RMC confirme que Neymar sera à 100% pour la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des champions, un gros soulagement pour le joueur, pour le PSG et pour les supporters parisiens qui voyaient déjà le cauchemar se reproduire. Sauf mauvaise nouvelle toujours possible, Neymar sera bien présent au rendez-vous des 8es de finale de la C1, et c'est bien là l'essentiel.