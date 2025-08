Il aime le PSG mais choisit finalement l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Proche d’un transfert à l’Atlético Madrid, le Français Enzo Millot a finalement planté les Colchoneros. Quelques mois après son appel du pied au Paris Saint-Germain, le milieu de Stuttgart a choisi de s’engager avec les Saoudiens d’Al-Ahli.

Sur le marché des transferts, personne n’est jamais à l’abri d’un revirement de situation. Et l’Atlético Madrid en a eu la confirmation ce lundi. Très actif dans le sens des arrivées, le cador espagnol se voyait déjà présenter fièrement Enzo Millot. Le milieu de Stuttgart avait accepté d’intégrer l’effectif de Diego Simeone et les deux clubs avaient bien avancé dans les négociations. Mais tout a basculé avec l’offre envoyée par Al-Ahli.

L'Atlético battu sur le fil

Le journaliste Fabrizio Romano n’a pas dévoilé les montants. Quoi qu’il en soit, notre confrère indique que la formation de Saudi Pro League a totalement renversé l’Atlético Madrid. L’écurie saoudienne a trouvé un accord avec Stuttgart et le Français. Les Rojiblancos n’ont rien pu faire, pas plus que Tottenham qui s’intéressait aussi à l’ancien joueur de l’AS Monaco. L’Equipe confirme ce rebondissement et estime le transfert au-dessus de 20 millions d’euros. Rien d’étonnant sachant qu’Enzo Millot, sous contrat jusqu’en 2028, a connu une belle progression en Allemagne.

Le PSG le fait rêver, Enzo Millot s'y voit déjà https://t.co/sP7qWHTJ3X — Foot01.com (@Foot01_com) November 13, 2024

Le milieu gaucher a également fait ses preuves avec l’équipe de France Espoirs, lui qui avait remporté la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Son nom avait ensuite circulé autour de pensionnaires de Ligue 1. Même s’il avait déclaré sa flamme au Paris Saint-Germain, Enzo Millot était annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, et plus récemment dans celui du Paris FC. Il était donc difficile de prédire un tel choix de carrière à seulement 23 ans. D’autant que ses performances semblaient peu à peu le rapprocher de l’équipe de France A. L’offre saoudienne a apparemment balayé cette belle perspective pour la suite de sa carrière.