Icardi rampe à ses pieds, Wanda Nara balance tout

Malgré leur séparation, Mauro Icardi et Wanda Nara continuent de faire parler. Les deux ex ne cessent d’étaler leur vie privée dans les médias. Cette fois, l’agente en dit plus sur leurs désaccords et sur les regrets de l’attaquant.

Lorsque le nom de Mauro Icardi apparaît dans la presse, l’aspect sportif n’est que rarement évoqué. Son prêt à Galatasaray passe clairement au second plan ces derniers mois. Et pour cause, l’attaquant sous contrat avec le Paris Saint-Germain fait parler à cause de sa séparation avec Wanda Nara. Les deux ex ne se gênent pas pour exposer leurs problèmes. Cette fois, c’est l’agente qui balance sur l’un de leurs différends.

« La vérité c'est que j'ai eu cinq enfants, je les ai tous allaités, je les ai élevés et je me suis consacrée à eux pendant 10 ans, a confié l’Argentine au magazine Vanity Fair. J'avais récemment exprimé à Mauro mon envie de reprendre le travail, mais ça ne lui plaisait pas. En Argentine, on continue de me proposer des programmes à animer et j'aime beaucoup la télévision. »

« Cela ne veut pas dire que j'aurais négligé les enfants : Mauro s'entraîne deux heures par jour, le reste du temps il est à la maison. Il peut m'aider, non ? Au lieu de ça, il n'aime pas l'idée que mon attention ne soit plus portée sur la famille, a-t-elle raconté. Alors que pour moi, l'indépendance est essentielle, c'est le chemin de la liberté. Alors deux jours sur trois, il essaie de me reconquérir. »

Icardi ne lâche rien

« L'autre jour, il est venu me chercher à l'aéroport avec une voiture pleine de fleurs, ensuite il m'a emmenée à dîner et il m'a dit : "Je n'abandonne pas." Très bien, mais je sais déjà que si on se remet ensemble et que dans deux mois je lui parle d'une nouvelle offre d'emploi, on reviendra à la case départ. En plus, Mauro vit dans le monde du football où les épouses travaillent rarement et où les femmes en carrière sont discriminées », a critiqué Wanda Nara, prête à tourner la page, ou à refaire parler de leur couple.