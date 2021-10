Icardi et Wanda Nara réconciliés, le PSG cocu de l'histoire ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Quelques heures après avoir quitté Paris avec ses enfants, Wanda Nara, qui avait rompu brutalement avec Mauro Icardi, a vu ce dernier débarquer à Milan. Tout cela à 48h d'un match du PSG.

Le couple composé de Mauro Icardi et Wanda Nara a vécu un week-end assez spectaculaire, et qui fait la joie des centaines de milliers de personnes qui suivent la vie de l’attaquant argentin du PSG et de sa compagne et agent via les réseaux sociaux. Alors que samedi soir, l’épouse d’Icardi avait craqué sur Instagram en s’en prenant à une femme qualifiée de « salope » pour avoir brisé son couple, dès dimanche, et toujours sur les réseaux sociaux, Wanda Nara avait confirmé qu’elle quittait son mari en annonçant qu’elle repartait sans délai vers Milan où le couple possède un somptueux appartement. Au milieu de cette polémique, l’actrice argentine China Suarez, autre idole des réseaux sociaux.

Tandis que les tabloïds argentins et italiens se déchaînaient, rappelant le passé de Mauro Icardi, qui avait « piqué » Wanda Nara à Maxi Lopez, qui était alors son ami, cette brutale rupture a eu un premier effet sportif. Attendu comme ses coéquipiers au Camp des Loges, l’attaquant recruté en 2019 à l’Inter ne s’est pas présenté alors que le Paris Saint-Germain prépare la réception de Leipzig, mardi soir au Parc des Princes en Ligue des champions, puis le déplacement de dimanche prochain à Marseille au Vélodrome. Pour justifier cette absence, RMC évoquait un coup de déprime de Mauro Icardi après le clash lancé par celle qui semblait désormais devoir devenir son ancienne épouse. On en était là jusqu’à un nouveau coup de théâtre.

Mauro Icardi et Wanda Nara, le spectacle continue !

Mauro Icardi n’avait visiblement pas un coup de déprime, mais juste l’intention de faire revenir Wanda Nara à de meilleures intentions. A l’occasion de la fête des mères, qui est le 17 octobre en Argentine, l’attaquant du PSG est arrivé par vol privé à Milan et a visiblement retrouvé la mère de ses enfants. Et pour continuer le « spectacle », tout cela a évidemment été mis en scène sur Instagram, le terrain de jeu du couple. Sur l’une des photos, on voit Mauro Icardi la tête posée sur l’épaule de Wanda Nara, cette dernière présentant ostensiblement sa bague de mariage.

Les choses semblent donc revenir au calme dans la famille Mauro Icardi – Wanda Nara, même si dans la presse italienne on pense que de nouveaux épisodes pourraient se dérouler. De son côté, China Suarez, la supposée maîtresse du joueur du Paris Saint-Germain a fermement démenti une quelconque relation avec l’ancien attaquant de l’Inter. « Je n'ai aucune idée d'où tout ça vient. C'est n'importe quoi. Je ne les connais même pas. Je viens de me séparer », a confié l’actrice argentine. En attendant de savoir la suite de cette histoire rocambolesque, Leonardo et Mauricio Pochettino auraient probablement apprécié que Mauro Icardi puisse préparer sereinement une semaine très importante dans la saison du Paris Saint-Germain. Car c’est clairement le PSG qui est un peu le « cocu » de cette échappée Milanaise d’Icardi, même si à priori les dirigeants parisiens auraient donné leur accord pour cela.