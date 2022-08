Herrera et Gueye font du chantage au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mis à l’écart du groupe de Christophe Galtier, Ander Herrera et Idrissa Gueye sont enfin disposés à quitter le Paris Saint-Germain. Mais les deux milieux de terrain fixent des conditions inacceptables pour le club de la capitale.

Comme pressenti, Luis Campos se retrouve confronté aux mêmes difficultés que son prédécesseur. Le conseiller football du Paris Saint-Germain, à l’image de Leonardo ces dernières années, a affaire à des indésirables difficiles à pousser vers la sortie. Principalement en cause, les salaires confortables accordés par le club de la capitale, et très souvent impossibles à atteindre pour les autres formations. C’est effectivement l’aspect financier qui bloque les départs d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye.

Les deux milieux de terrain, membres du deuxième groupe et donc mis à l’écart, sont enfin disposés à quitter le Paris Saint-Germain. L’émission El Partidazo de Cope annonce un pré-accord entre l’Espagnol et l’Athletic Bilbao. Seulement voilà, l’ancien joueur de Manchester United réclamerait une rupture de son contrat et le paiement intégral de ses salaires prévus jusqu’en 2024. Ou au moins le versement des revenus correspondant à une année, précise L’Equipe. Le problème reste le même pour le Paris Saint-Germain qui, au lieu d’indemniser son joueur payé environ 8 millions d’euros brut par an, espère plutôt récolter de l’argent sur son transfert.

Le bras de fer est lancé

Et le scénario est identique en ce qui concerne Idrissa Gueye, prêt à retrouver Everton. Mais pour le moment, la presse anglaise indique que le Sénégalais tarde à répondre à l’offre des Toffees, lui qui attend que le Paris Saint-Germain lui paye les salaires de sa dernière année de contrat pour une résiliation. Là encore, la direction francilienne refuse catégoriquement et voit Everton se tourner vers d’autres cibles. Pour rappel, si la situation n’évolue pas, Christophe Galtier sera contraint de réintégrer les indésirables après la fin du mercato, ce que le coach parisien souhaite absolument éviter.