Guardiola trahi, Bernardo Silva contacte le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera assurément l'un des clubs à suivre l'été prochain lors du marché des transferts. Luis Enrique veut des joueurs pouvant parfaitement s'adapter à ses principes de jeu.

Le PSG joue une grosse partie de sa saison ce mardi soir contre Liverpool en huitième de finale retour de la Ligue des champions. En fonction du parcours européen, la direction francilienne prendra quelques décisions quant à la marche à suivre dans les prochaines semaines. Luis Enrique également. L'Espagnol cherche toujours des joueurs pouvant apporter une vraie plus-value à son effectif. Mais l'ancien du Barça est dur à convaincre. Un joueur pourrait cependant ravir tout le monde : Bernardo Silva. En effet, malgré quelques échecs dans le passé pour faire venir le Portugais de Manchester City, la voie est grande ouverte pour une arrivée l'été prochain.

Bernardo Silva, le PSG est chaud

Selon les informations de Don Balon, le PSG est très intéressé par la possibilité de recruter Bernardo Silva pour le montant de sa clause libératoire, à savoir 60 millions d'euros. L'ancien de Monaco sera en fin de contrat avec City en juin 2026 et n'est pas contre l'idée de relever un nouveau challenge. Le média indique que le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà en contacts avec l'entourage de Bernardo Silva pour lui vanter les mérites de son projet, avec un Bernardo Silva réceptif. Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà rencontré le représentant du Portugais pour évoquer un futur deal. A noter que malgré la volonté première de Bernardo Silva de rallier la Liga et le Barça, le club catalan écarte dorénavant sa signature. L'hypothèse d'un retour en Ligue 1 est bien crédible pour Bernardo Silva. Reste à savoir si à 30 ans, il pourrait être un élément qui convient à Luis Enrique. Si le talent ne posera pas de problème, le PSG mise avant tout sur la jeunesse.