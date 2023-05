Guardiola téléphone à Neymar, le PSG adore

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Poussé poliment vers la sortie par les dirigeants du PSG, Neymar peaufine son retour en participant à des soirées festives. Pourtant, un club a contacté le Brésilien et c'est une surprise.

On a encore parlé de Neymar ce week-end et malheureusement ce n’était pas réellement pour dire du bien du joueur brésilien, en pleine convalescence après sa lourde opération à la cheville. Absent à Strasbourg, où le PSG avait convié l’intégralité de ses joueurs, le numéro 10 a préféré participer à un tournoi de poker organisé par un de ses sponsors en marge du Grand Prix de Monaco. Un déplacement en Principauté qui est passé pour une nouvelle provocation, dans la mesure où Christophe Galtier avait évoqué une « impossibilité de se déplacer » pour justifier cette situation. Entre Paris et Neymar, l’histoire commence à très mal tourner, et même si le joueur ne risque rien, il est clair que cela ressemble à un bras d’honneur fait aux dirigeants parisiens, un de plus. Pendant ce temps, Nasser Al-Khelaifi a désormais décidé de missionner des agents, et notamment Pini Zahavi, afin de trouver une porte de sortie. Et cette porte de sortie pourrait éventuellement être Manchester City, à en croire les révélations de L’Equipe ce lundi. Le média sportif lance en effet une petite bombe.

Neymar intéresse Pep Guardiola

Neymar, qui a compris que son avenir au Paris Saint-Germain était en danger, a reçu la semaine passée un appel téléphonique un peu particulier. Au bout du fil, un certain Pep Guardiola. L’entraîneur de Manchester City n’a évidemment pas fait d’offre à l’attaquant de la Seleçao et du PSG, mais il lui a demandé de ses nouvelles et connaître « son état d’esprit » à cet instant de la saison. Pour l’instant, l’intérêt de l’entraîneur de Manchester City pour Neymar n’a pas dépassé ce simple coup de fil de l’ancien coach du FC Barcelone. Mais bien sûr, la venue du Champion d’Angleterre dans ce dossier, si elle se confirmait, pourrait tout changer, puisque les Citizens ont une puissance financière de feu qui leur permet de discuter droit dans les yeux avec Doha concernant un transfert ou même un prêt de Neymar. Sur le plan sportif, il est inutile de préciser la force de l’équipe de Pep Guardiola, qui jouera la finale de la Ligue des champions contre l'Inter et constitue un incroyable challenge pour le Brésilien. A ce stade, Hugo Delom et Loïc Tanzi précisent que la conversation téléphonique entre Neymar et Pep Guardiola n'a engendré aucune offre de Manchester City, mais le mercato n'est pas encore officiellement commencé, et le PSG peut un peu y croire.