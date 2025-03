Griezmann et Dembélé, un duo d'enfer bientôt au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

S'il a renoncé à l'Equipe de France, Antoine Griezmann n'en demeure pas moins un joueur coté en Europe. Malgré ses 33 ans, il pourrait encore enflammer le mercato puisqu'il ne possède plus qu'un an de contrat à l'Atlético. Le PSG se renseigne déjà.

Les supporters de l'Equipe de France font encore le deuil de la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Avec 137 sélections, Grizou a été le patron des Bleus au cours de l'ère Didier Deschamps. Sa saison actuelle remue le couteau dans la plaie. Avec l'Atlético Madrid, le Français réalise un exercice extrêmement solide. Il a inscrit 16 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Un bilan qui rendrait jaloux certains purs attaquants et qui en fait une cible au mercato. Le contrat de Griezmann expire en juin 2026 et aucune prolongation n'est en vue pour le moment.

Le PSG rêve de Griezmann

De quoi intéresser bien des clubs et pas qu'en MLS. En effet, selon le site Fichajes, le Paris Saint-Germain réfléchit à un transfert du Français l'été prochain. Les dirigeants parisiens apprécient son profil de joueur technique, combattif et expérimenté. Le club parisien pourrait recréer un duo Dembélé-Griezmann, déjà vu en Equipe de France et au FC Barcelone par le passé. En plus, les deux hommes s'entendent bien personnellement.

Griezmann medita su futuro en el Atlético con una gran oferta encima de la mesahttps://t.co/4ppNePsE2E — Fichajes.net (@fichajesnet) March 7, 2025

Une arrivée en Ligue 1 est d'autant plus possible que l'Atlético ne s'y oppose pas. Les Colchoneros accepteront de le vendre en cas d'offre raisonnable. Le minimum attendu varie entre 20 et 25 millions d'euros. Un prix très correct pour le club espagnol au vu de l'âge du joueur et de sa situation contractuelle. Si ce transfert se finalise, ce serait un beau coup pour le PSG mais encore plus pour la Ligue 1. Ramener en France le footballeur le plus populaire de l'Hexagone dans un championnat qui lui est inconnu, cela attirerait les téléspectateurs devant leur écran.