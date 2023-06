Galtier aimé des supporters, le sondage qui tue le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Sauf nouvelle révolution, le PSG ne conservera pas Christophe Galtier. Si les supporters furent souvent critiques envers le technicien, un récent sondage montre qu'ils le soutiennent encore malgré tout.

Déjà mis dehors par les observateurs et les différents médias, Christophe Galtier obtient un peu de réconfort. L'entraîneur du PSG a vécu une première saison très difficile dans la capitale. Les résultats n'ont pas été bons et les scandales sont venus l'ébranler quelque peu. Un ensemble qui a mis à mal sa crédibilité et sa popularité chez les suiveurs du club parisien. Ainsi, de nombreux supporters ont estimé qu'il n'avait pas les épaules pour diriger leur club un an de plus. Un avis partagé par plusieurs journalistes et sans doute par la direction, laquelle travaille à attirer un nouvel entraîneur pour la saison prochaine

Galtier redevient populaire chez les fans du PSG

Toutefois, alors que le « Special One » se fait désirer et que l'on parle désormais de Luis Enrique ou Thiago Motta, le vent tourne en faveur de Galtier. En effet, Odoxa a publié un sondage commandé par RTL et Winamax. Cette consultation s'avère positive pour l'entraîneur du PSG. 62% des supporters parisiens interrogés veulent le voir continuer sur le banc la saison prochaine. Un sacré changement puisque mi-avril, ils n'étaient que 48% des sondés à espérer une poursuite de la collaboration.

Cependant, ce ne sont pas les dernières sorties parisiennes peu emballantes dans le jeu qui ont changé leur regard. Galtier bénéficie plutôt du manque de confiance des fans envers les pistes évoquées actuellement, José Mourinho, Luis Enrique, Thiago Motta. Le Portugais ne génère pas vraiment l'enthousiasme du public parisien, contrairement à Zinedine Zidane par exemple. Le nom de Zizou n'est plus dans l'air du temps alors que c'était le cas...en avril dernier justement. Encore une fois, ce sondage met en lumière la fracture entre supporters et direction concernant la stratégie sportive la saison prochaine.