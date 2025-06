Futur stade, le PSG va tout révéler dans 15 mois

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le lieu du futur stade du PSG se précise. Deux sites ont été retenus par le club parisien, qui révélera son choix à l’automne 2026.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain étudie de nombreux lieux potentiels pour la création de son futur stade. Le processus a été enclenché par les dirigeants qataris, en froid avec la ville de Paris, qui refuse de lui vendre le Parc des Princes. Un déménagement qui ne fait pas vraiment le bonheur des supporters parisiens, lesquels vont pourtant devoir s’y faire. Et le lieu de ce futur stade se dessine puisque le PSG a annoncé que l’emplacement de sa future enceinte sera à déterminer entre les sites de Poissy et de Massy.

Les autres villes candidates sont donc hors-course, à commencer par Ris-Orangis qui faisait pourtant partie des favoris. Dans un communiqué publié ce mercredi, le maire de la commune de l’Essonne a fait part de sa déception. Il a également lâché quelques indices intéressants, notamment sur le timing de l’annonce du choix des dirigeants du PSG, qui devraient rendre leur décision public en septembre 2026.

Deux sites avec beaucoup de forces… et quelques faiblesses

« Le directeur général du Paris Saint Germain, Victoriano Melero, m’a signifié par téléphone que notre hippodrome n’est pas retenu par le club pour construire son nouveau stade. Contre toute attente, seul le site industriel Stellantis, au bord du fleuve à Poissy et un foncier commercial de 17 hectares en plein Massy feront l’objet d’études approfondies avec un choix définitif annoncé à l’automne 2026 » a indiqué Stéphane Raffalli avant de poursuivre.

Une décision finale annoncée à l'automne 2026

« Cette décision est fondée sur des raisons qui nous dépassent et que j’ignore. Je reste convaincu que notre site est remarquable et unique en Île-de-France pour accueillir un projet d’une telle envergure, offrant des qualités intrinsèques sans égal. C’est bien sûr une immense déception pour nous toutes et tous, tant l’arrivée du PSG sur notre territoire populaire suscitait l’espoir notamment auprès de notre jeunesse » a-t-il conclu. Reste maintenant à voir sur quel site se portera le choix définitif du Paris Saint-Germain. Réponse au plus tard dans quinze mois, sauf si une décision intervient plus tôt, ce qui reste possible dans ce dossier très suivi par les supporters parisiens.