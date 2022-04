Frenkie De Jong, le PSG prépare son énorme revanche

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mécontent des choix de l’entraîneur Xavi, Frenkie de Jong pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Son transfert ferait du bien aux finances du club catalan qui sera en mesure de faire monter les enchères. En effet, le milieu intéresse plusieurs formations dont le Paris Saint-Germain qui s’était fait chiper le Néerlandais en 2019.

Lors de la défaite à domicile contre le Rayo Vallecano (1-0) dimanche dernier, une scène avait retenu l’attention des médias. Elle concerne Frenkie de Jong qui n’avait pas apprécié d’être remplacé. Le milieu du FC Barcelone, peut-être frustré par le résultat ou par sa prestation, était directement rentré au vestiaire. Il n’en fallait pas plus pour relancer les rumeurs au sujet de son avenir. En effet, la source italienne Calciomercato croit savoir que Frenkie de Jong n'aime pas la manière dont l’entraîneur Xavi le gère.

Le Bayern et MU sur le coup

Et le Néerlandais serait également agacé par les bruits de couloir selon lesquels le Barça pourrait le sacrifier pour des raisons financières cet été. Résultat, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam ne fermerait pas la porte à un départ vers l’un de ses prétendants. On parle d’un intérêt du Bayern Munich, de Manchester United avec son prochain manager néerlandais Erik ten Hag, et du Paris Saint-Germain. Une approche du champion de France n’aurait rien de surprenant dans la mesure où le club de la capitale s’était déjà intéressé à Frenkie de Jong par le passé.

Frenkie De Jong veut rester à Barcelone, mais son agent est prêt à quitter. (SER) 🇳🇱 — FrenchFCB (@FrenchFCB) April 27, 2022

On se souvient qu’en janvier 2019, le jeune talent était sur le point de s’engager avec les Parisiens, avant que le Barça n’arrache sa signature au dernier moment. La direction francilienne n’a sûrement pas oublié cet épisode et ne serait pas contre une belle vengeance, une de plus. Reste à savoir si le Barça et son milieu de 24 ans pensent réellement à une séparation. De son côté, Xavi a publiquement annoncé qu’il tenait à conserver son joueur sous contrat jusqu'en 2026.