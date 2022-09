Frayeur au PSG, les stars lèvent le pied

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

À l'orée de la Coupe du monde au Qatar, tous les joueurs font attention à leur forme physique pour ne pas se blesser et entraver leur chance de participer au mondial. C'est notamment le cas de certaines stars du PSG.

Cette année, avec la Coupe du monde en hiver, le calendrier des joueurs de football est totalement chamboulé. Alors que la saison 2022/2023 a repris il y a quelques semaines, les joueurs internationaux ont déjà la tête au Qatar. Avec le début de la compétition le 20 novembre, les stars doivent se ménager sur le terrain et éviter une blessure qui pourrait leur coûter la place pour ce mondial. Alexandre Marles, ancien préparateur physique en Ligue 1, s'est exprimé sur la crainte des joueurs avant l'ouverture de cette compétition. « Plus la Coupe du monde va approcher, plus ils seront sur la retenue. Mais jouer sur la retenue, c’est toujours avoir le risque de se blesser. Les joueurs doivent donc être encore plus responsables vis-à-vis d’eux-mêmes. La gestion de la récupération, des transports, du sommeil, de l’alimentation est capitale. Si on ne se prend pas en main, ça peut vite devenir compliqué. L’état de fatigue va être croissant » a confié l'ex-préparateur physique du PSG et de l'OL au Parisien.

Les stars du PSG en panique

La gestion des prochaines rencontres pour Christophe Galtier ainsi que ses stars internationales de Paris sera cruciale pour des joueurs qui ne veulent surtout pas manquer le rendez-vous au Qatar. « Face à cet enchaînement de rencontres, c’est le risque de blessures qui effraie le plus les coachs et les joueurs, notamment en vue du Mondial. Impossible pour Christophe Galtier de mettre tous ses internationaux dans du coton. Mais ces derniers auront la tentation de se ménager à l’occasion de certaines rencontres nationales » a expliqué le journal francilien, qui estime que certains joueurs vont probablement ne pas se donner en fond dans ce sprint en club pour être sûr de participer au mondial. Ces dernières saisons, plusieurs joueurs du PSG se sont fréquemment blessés à des moments inopportuns comme Neymar durant la période d'hiver qui a raté de nombreux matchs de Ligue des Champions avec Paris ou Marco Verratti qui s'est blessé avant l'Euro 2016. Si l'Italien n'est pas concerné avec l'absence de la Squadra Azzurra au mondial, Neymar a certainement envie d'être à 100% pour cette Coupe du monde afin de ramener une sixième étoile aux Brésiliens.