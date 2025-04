Franco Mastantuono, le rêve du PSG a un nom

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est à la recherche d'éléments jeunes et motivés à l'idée jouer au plus haut niveau. Et Luis Enrique a flashé sur le crack argentin de River Plate.

Depuis l'arrivée au PSG de Luis Enrique, le projet est désormais tourné vers les jeunes joueurs. Cela fonctionne plutôt bien, avec un club de la capitale qui va disputer prochainement une deuxième demi-finale de suite en Ligue des champions. Luis Enrique sait en revanche que son effectif a besoin de quelques retouches. Surtout si ces dernières sont apportées par des cracks en devenir. Depuis quelques mois maintenant, un joueur fait considérablement parler de lui en Argentine : Franco Mastantuono. Le milieu offensif de River Plate, âgé de 17 ans, ne devrait pas s'éterniser en Amérique du Sud. Et le PSG compte bien tenter sa chance malgré la forte concurrence le concernant.

Le PSG y croit à fond pour Mastantuono

Selon les informations de German Garcia Grova, le club de la capitale vient en effet de commencer des pourparlers pour signer Franco Mastantuono. Luis Campos en fait même une priorité pour le prochain marché des transferts estival du Paris Saint-Germain. Le natif de Azul est sollicité par d'autres clubs majeurs en Europe, mais pour l'instant, aucun d'entre eux n'a fait d'avancées significatives dans le dossier. Le journaliste indique également que River Plate, qui se prépare à un départ de son joueur, voudrait néanmoins que Franco Mastantuono reste au moins jusqu'à la fin de l'année 2026 avec la Banda Roja.

Pour le moment, la clause libératoire du joueur argentin s'élève à 45 millions d'euros. Un prix qui ne fera pas peur au PSG, qui va néanmoins devoir trouver les bons arguments pour rafler la mise. Ce serait en tout cas une sacrée prise pour Luis Enrique, alors que Mastantuono est déjà prêt pour le haut niveau. Boca Juniors a pu en faire les frais ce dimanche en se prenant un but du génie argentin.