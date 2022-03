France : Hugo Lloris, le PSG lui fait de la peine

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino a peu de chances de résister à la saison catastrophique du PSG, éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Humilié par le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions avec une improbable remontada en l’espace de quelques minutes, le PSG termine la saison en roue libre comme le démontre la défaite à Monaco ce week-end (3-0). Les stars telles que Neymar ou encore Lionel Messi sont au cœur des critiques de la part des supporters, au même titre que Mauricio Pochettino. Même s’il ne peut être considéré comme le seul et unique responsable de la déroute, l’entraîneur argentin du PSG essuie logiquement son lot de critiques. Interrogé par L’Equipe à ce sujet en marge du rassemblement de l’Equipe de France, Hugo Lloris a logiquement défendu Mauricio Pochettino, avec qui il a partagé le vestiaire de Tottenham durant plusieurs années.

Hugo Lloris défend Mauricio Pochettino

Le PSG de pochettino est le pire PSG à voir jouer de l’ère QSI.



Et de très très loin ! — Marciano Mikael (@mikael_marciano) March 20, 2022

Le capitaine des Bleus a pris un malin plaisir à défendre Mauricio Pochettino en balançant à travers les lignes que l’entraineur argentin n’était sans doute pas le plus gros problème du Paris Saint-Germain. « C’est difficile pour moi d’être objectif, par rapport à ma relation avec Mauricio. Visiblement, au PSG, le problème ne vient pas d’une seule personne… » balance Hugo Lloris, sur la réserve habituellement en interview mais qui tenait à défendre son ancien entraîneur chez les Spurs, avant de poursuivre. « Après, c’est le très haut niveau, c’est comme ça, mais ce qui m’attriste, c’est que le PSG est au-dessus du Real pendant 150 minutes sur 180. Il y a une demi-heure où cela s’équilibre, et le reste où Paris perd le fil… Après, Karim, ce soir-là, est immense. C’est difficile de qualifier cette performance mais elle est digne des plus grands » a souligné Hugo Lloris, profitant de cette interview pour rendre un vibrant hommage à son partenaire en sélection Karim Benzema, tombeur ce soir-là du PSG en réalisant une prestation quatre étoiles.