Foot : Kylian Mbappé vaut 216ME et c'est le joueur le plus cher du monde !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pour s'offrir Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a dépensé 180ME lors du mercato 2017, une somme colossale, mais qui finalement est déjà considérée comme un investissement judicieux. Car un an plus tard, le jeune attaquant français du PSG est devenu champion du monde, postule au Ballon d'Or 2018 et s'est mis toute la planète football dans la poche. Et ce lundi, le fameux Observatoire du football CIES a confirmé le choix judicieux de Paris en rendant public son classement mondial de la valeur des footballeurs.

Et ce hit-parade est largement dominé par Kylian Mbappé, qui vaudrait actuellement 216,5ME si l'on en croit cet institut spécialisé. Le champion du monde du Paris Saint-Germain devance Harry Kane (197,3ME) et Neymar (197ME). Ce qui permet au club de la capitale de placer deux joueurs sur ce podium. Pour trouver un autre international français, il faut descendre jusqu'à la neuvième place, puisque c'est là qu'est positionné Antoine Griezmann, le buteur de l'Atlético Madrid valant, selon le CIES, 157,7ME. « En plus de Mbappé, huit joueurs français figurent dans le top 10 de leur poste respectif : Lloris parmi les gardiens (9e avec 41,3ME), Umtiti (1er avec 99ME), Laporte (4e avec 80,2ME) et Varane (9e avec 66,8ME) pour les défenseurs centraux, Lucas Hernandez (9e avec 50,1ME) au niveau des latéraux, Pogba (3e avec 130,5ME) et Kanté (4e et 90,6ME) pour les milieux et Griezmann parmi les attaquants », précise le Centre International d’Étude du Sport, un centre d’étude indépendant basé à Neuchâtel, en Suisse