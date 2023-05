Flop au PSG, il fait saliver Pep Guardiola

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une première saison décevante sous les couleurs du PSG, Fabian Ruiz garde une excellente cote sur le marché des transferts.

Utilisé à 27 reprises par Christophe Galtier en Ligue 1, Fabian Ruiz a beaucoup joué, sans pour autant convaincre les observateurs. Transféré de Naples pour 23 millions d’euros, l’international espagnol était censé s’imposer rapidement comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, ce qui n’a pas vraiment été le cas. En fin de saison, avant que l’ex-joueur du Bétis Séville se blesse, une période plus favorable débutait pour Fabian Ruiz avec des buts contre Auxerre ou encore Ajaccio.

Mais sur l’ensemble de la saison, le PSG attendait beaucoup plus du milieu de terrain de la Roja, lequel ne sera pas conservé en cas de très belle offre durant le mercato estival. Cela tombe bien, un cador européen est sur les rangs pour s’octroyer les services de Fabian Ruiz selon Don Balon. Le média espagnol affirme que Manchester City est très intéressé par le profil du milieu parisien. Pep Guardiola apprécie sa qualité technique et son activité au milieu de terrain et l’entraîneur catalan est certain de pouvoir relancer Fabian Ruiz et lui faire retrouver l’excellent niveau qui était le sien à Naples.

Pep Guardiola aime beaucoup Fabian Ruiz

Pour le PSG, un transfert du natif de Los Palacios est possible, à condition toutefois de payer un transfert avoisinant les 30 millions d’euros. Aux yeux de Luis Campos, Fabian Ruiz n’est pas le premier joueur à faire partir dans ce secteur de jeu, raison pour laquelle Paris ne bradera pas l’homme aux 16 sélections avec l’Espagne. Si Manchester City veut recruter Fabian Ruiz, alors il faudra payer le prix fort. Ce qui pourrait permettre au champion de France en titre de réaliser une plus-value avec un joueur recruté un an seulement auparavant.