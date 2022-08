Fini le loft au PSG, Danilo est le chouchou de Galtier

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Avec le renouvellement opéré au sein du milieu de terrain parisien, Danilo était menacé d'un départ au PSG. Il avait même été mis sur la liste des indésirables par sa direction. Mais, son sérieux et son profil polyvalent ont séduit Christophe Galtier.

Au vu du mercato ambitieux et du nouvel état d'esprit insufflé par le duo Luis Campos-Christophe Galtier, les places sont devenues chères au PSG. Certains joueurs en ont fait l'expérience comme Georginio Wijnaldum envoyé à l'AS Rome ou Angel Di Maria libéré dès le début de l'été. D'autres éléments ont été rapidement écartés et se voient dans l'obligation de vite trouver un point de chute. Ce sont Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi ou encore Julian Draxler. Danilo Pereira faisait parti de leur groupe début juillet mais il a su inverser la tendance en quelques semaines.

Galtier compte sur Danilo cette saison

En effet, le nom du Portugais avait été couché sur la liste des joueurs à vendre cet été quand Luis Campos a pris ses fonctions de conseiller sportif. Son avenir semblait scellé mais tout a changé avec la préparation estivale à laquelle le joueur de 30 ans a pris part. Il a été à son aise au Japon notamment, participant aux matches comme milieu de terrain ainsi qu'en défense centrale. Un élément qui n'a pas laissé insensible son entraîneur, Christophe Galtier.

🚨 Sauf retournement de situation, Danilo Pereira va RESTER au PSG pour une troisième saison ! 🇵🇹☑️



Christophe Galtier et le staff apprécient son profil et sa polyvalence. Placé sur la liste des indésirables en juillet, il en a été retiré à la demande du coach.



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 24, 2022

Cette polyvalence lui assure de continuer son aventure parisienne pour une troisième saison consécutive, selon le journal Le Parisien. Selon le quotidien francilien, Danilo « a fini par séduire le coach parisien et son staff » grâce à son profil, sa polyvalence et son état d'esprit. Christophe Galtier a donc demandé à ce qu'il ne soit pas transféré cet été. Malgré la concurrence plus fournie cette saison, il entend bien utiliser Danilo Pereira assez régulièrement, en défense centrale comme au milieu. Si son temps de jeu a été réduit avec 31 minutes en deux matches de L1, il devrait profiter de l'enchaînement de rencontres fin août et notamment du déplacement à Toulouse pour jouer. De quoi récompenser un élément qui a su être performant la saison passée, dans l'ombre des stars parisiennes.