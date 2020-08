Finale PSG-Bayern : Paris avec Navas mais sans Verratti !

Dans : PSG.

A quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Thomas Tuchel a fait ses choix pour la composition de départ.

Sorti sur blessure lors du quart de finale contre l’Atalanta, Keylor Navas était incertain pour la rencontre face au Bayern Munich, mais RMC et L’Equipe confirment ce dimanche après-midi que le gardien de but costaricien, remplacé avec réussite par Sergio Rico contre Leipzig, sera bien titulaire pour la finale. Autre incertitude levée, elle concerne Marco Verratti, touché à un mollet suite à un choc avec Choupo-Moting lors d’un entraînement à quelques jours de partir au Portugal. Même si le milieu de terrain italien est rentré en jeu en toute fin de rencontre lors de la demi-finale gagnée par le PSG, Thomas Tuchel a décidé de laisser Verratti sur le banc au coup d’envoi, le coach allemand estimant que ce dernier n'avait pas encore le physique pour débuter une telle rencontre. Pour le reste, le trio offensif composé de Di Maria, Neymar et Mbappé sera bien de la partie, avec toujours Mauro Icardi sur le banc de touche.

Compo du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich

Navas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Herrera, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappé