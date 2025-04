Fausse alerte, Arsenal calme vite le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Victime d’un geste dangereux contre Ipswich (0-4 pour les Gunners) dimanche, Bukayo Saka a dû sortir sur blessure. Rien de grave pour l’ailier d’Arsenal qui sera bien disponible pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la semaine prochaine.

Grosse frayeur pour Arsenal. Lors du match de Premier League à Ipswich dimanche, Bukayo Saka a été victime d’une intervention dangereuse du latéral gauche Leif Davis, directement exclu à la 32e minute. L’ailier d’Arsenal, bien que diminué, a souhaité rester sur le terrain. Mais la douleur a fini par provoquer sa sortie sur blessure à l’heure de jeu. Autant dire que Mikel Arteta s’imaginait déjà perdre l’un de ses principaux atouts. Mais l’international anglais l’a vite rassuré.

Rien de grave pour Saka

« Bukayo avait un peu mal, mais ce n'est rien de grave donc tout va bien, a réagi le manager des Gunners. J'étais inquiet, surtout avec le nombre de blessures que nous avons en ce moment, et qui plus est quand les joueurs reviennent de blessure. Normalement, c'est le moment où le pied est planté, le poids du corps est là et vous ne pouvez pas vraiment réagir. Mais il va bien. » La preuve, au lendemain de cette rencontre, Bukayo Saka est apparu souriant sur les réseaux sociaux. « Joyeuses Pâques », a souhaité le Gunner à ses fans.

Bukayo Saka in his Instagram 📲



Happy Easter, Bukayo. ❤️ pic.twitter.com/22vI7MxNRb — FogginGooner (@thefoggingoat) April 20, 2025

A priori, l’ailier droit sera bien disponible pour la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain le mardi 29 avril. D’autant qu’Arsenal, opposé à Crystal Palace mercredi, ne jouera pas ce week-end. « On verra comment les joueurs récupèrent dans les prochains jours, a confié Mikel Arteta. Heureusement, ils sont prêts à jouer parce qu'ils apprécient aussi le rythme. On est tellement habitués à jouer tous les trois jours que les joueurs sont exigeants. Et comme il n'y a pas de match le week-end prochain, on a un trou dans le calendrier. » Reste à savoir si Bukayo Saka sera ménagé contre les Eagles.