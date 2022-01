Evra a des doutes sur le si gentil Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En plus d’être un footballeur hors du commun, Kylian Mbappé est apprécié pour son attitude souvent parfaite en dehors des terrains.

Excellent dans sa communication, Kylian Mbappé est un véritable modèle dans ce domaine pour de nombreux jeunes footballeurs professionnels. Toujours très poli, classe et respectueux de ses interlocuteurs, Kylian Mbappé a jusqu’à présent évité toute polémique extra sportive depuis le début de sa carrière, une véritable prouesse au vu de son énorme médiatisation. Bien éduqué par ses parents, Kylian Mbappé est même un peu trop lisse selon Patrice Evra. Dans un entretien avec les lecteurs du Parisien, l’ancien défenseur de l’Equipe de France et de Manchester United a évoqué l’avant-centre du Paris Saint-Germain. Et conseil assez incroyable, celui qui a brièvement porté les couleurs de l’OM a encouragé Kylian Mbappé à « déraper », un conseil que ses parents lui déconseilleront forcément de suivre…

Evra aimerait voir Mbappé « déraper »

Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille ❤️🙏🏽.

Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. ✊🏽



La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022

« Il possède une bonne éducation. J'aimerais voir Kylian déraper. Je le trouve trop formaté. Je l'adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose. Quand je l'entends parler, j'ai l'impression d'entendre un politicien. Sur le terrain, j'espère qu'il pensera à l'équipe et non à ses objectifs personnels parce que la star, c'est l'équipe, et pas seulement un seul joueur » a lancé Patrice Evra avant d’évoquer la situation des jeunes stars du football dans leur globalité. « Tu n'as rien et d'un seul coup, tu te retrouves avec tout cet argent. Ils ne sont pas prêts psychologiquement. Tu as beaucoup de gens autour de toi, quand tu sors... Il y a des joueurs du PSG qui se font racketter, ils vont dans des restaurants où des gens leur disent : '' Tu payes l'addition ou on te casse les jambes. '' On parle toujours de Marseille, mais tu sais combien de joueurs de Paris sont terrorisés à l'idée d'aller manger dehors ? » a lancé Patrice Evra, mettant en avant une réelle problématique.