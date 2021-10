Ethan Mbappé attaqué, Florentino Pérez risque son business avec le Qatar

Dans : PSG.

Pour convaincre Kylian Mbappé de quitter le PSG cet été, le Real Madrid était prêt à offrir un contrat à son jeune frère Ethan.

Du haut de ses 15 ans, Ethan Mbappé est sous contrat aspirant jusqu’en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain. Et dans l’optique de définitivement convaincre Kylian Mbappé de rejoindre la capitale espagnole, le Real Madrid souhaitait aussi recruter son frère, selon Defensa Central. Rapidement, Kylian Mbappé a donné son feu vert à Florentino Pérez pour rejoindre le Real Madrid, malgré l’absence d’un accord entre le PSG et le club merengue. La signature a été retardée et selon le média espagnol, elle pourrait intervenir au mois de janvier dans l’optique de la saison prochaine.

Qu’en sera-t-il en revanche d’Ethan Mbappé ? Contrairement à son frère, le milieu de terrain de 15 ans ne sera pas libre au mois de juin. Et à en croire le média espagnol, il n’y a finalement pas beaucoup de chances qu’Ethan Mbappé suive son frère au Real Madrid. En effet, le club merengue souhaitait recruter les deux frères, mais Florentino Pérez craint de déclencher une véritable guerre avec le Paris Saint-Germain s’il s’attaquait à Ethan Mbappé en plus de recruter Kylian Mbappé. Or, Florentino Pérez tient à conserver de très bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, car l’entreprise de BTP du président du Real Madrid est en business avec le Qatar depuis de longues années.

Le média affirme néanmoins que le Real Madrid garde un œil sur la situation d’Ethan Mbappé et pourrait tenter sa chance dans deux ans, lorsque son contrat aspirant avec le PSG arrivera à expiration. Il faut dire qu’au-delà d’être le frère du joueur français le plus prometteur pour les quinze ans à venir, Ethan Mbappé est également un superbe footballeur. Ancien directeur technique de l’INF Clairefontaine, Claude Lafargue chantait ses louanges il y a quelques semaines sur RMC. « C’est un milieu de terrain très élégant. Il a beaucoup d’aisance, il est très intelligent. C’est un joueur en devenir, c’est sûr » expliquait-il. « Il aime organiser le jeu. C’est un joueur efficace dans les un-contre-un, avec moins d’explosivité, mais plus de finesse technique » lançait de son côté Charley Cassanas, l’entraîneur de Boulogne-Billancourt, qui l’a affronté.

Reste maintenant à voir si dans les années à venir, Kylian et Ethan Mbappé évolueront ensemble au Real Madrid. Ce qui semble en revanche plus ou moins certain, c’est que le champion du monde de 22 ans rejoindra la capitale espagnole la saison prochaine, avec ou sans son frère. Dans son interview accordée à Jérôme Rothen sur RMC la semaine dernière, Kylian Mbappé ne laissait plus de place au doute en confirmant que cet été, il souhaitait rejoindre le Real Madrid et aucun autre club. « Au départ, j'avais demandé un délai de réflexion. Avant l'Euro, j'ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l'Euro, j'ai dit que je voulais partir. Si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real Madrid » avait-il lancé dans des propos ne laissant quasiment aucune place au doute.

Des propos qui ont rassuré les dirigeants du Real Madrid, qui attendent patiemment le mois de janvier. A compter de cette date, ils seront officiellement autorisés par les règles de la FIFA à négocier avec le joueur puisque celui-ci sera en fin de contrat dans six mois. Le Real Madrid pourra alors conclure un accord avec Kylian Mbappé et lui faire signer un bail dans l’optique du mois de juin. Pour son frère Ethan, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, il faudra en revanche patienter. Sous peine de provoquer la furie de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Emir du Qatar, ce que Florentino Pérez veut absolument éviter.