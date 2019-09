Esp : Messi libre en 2020, et si le PSG tentait le coup ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Josep Maria Bartomeu a accordé vendredi soir une très longue interview à Ernest Folch de Sport, Santi Nolla de Mundo Deportivo et Toni Romero de L'Esportiu. L'occasion pour le patron du FC Barcelone de faire le tour des très nombreux dossier qui ont jalonné l'actualité du Barça ces derniers mois. Et entre les soucis avec l'Atlético Madrid pour Antoine Griezmann, et le vrai-faux transfert de Neymar en provenance du PSG, Josep Maria Bartomeu avait de quoi dire. Mais le président du club catalan a lâché une véritable bombe lors de cet entretien en annonçant que Lionel Messi serait en mesure de quitter le FC Barcelone lors du mercato estival 2020.

« Lionel Messi a un contrat que nous avons signé il y a deux ans, et ce pour quatre ans. Avant la dernière saison, 2020-2021, il peut quitter le Barça, le football ou jouer où il le souhaite, a reconnu Josep Maria Bartomeu, qui a toutefois voulu montrer qu'il était confiant dans ce dossier. Iniesta, Xavi ou Puyol avaient également ces clauses. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour ces joueurs et Leo Messi. Je ne doute pas qu'il voudra continuer jusqu'en 2021. » Et le patron barcelonais d'affirmer que rien n'indiquait à ce jour que Lionel Messi était tenté de quitter le Barça dans moins d'un an. Nul doute que le Josep Maria Bartomeu va regarder de très près du côté du Qatar, car un an avant le départ de Neymar il n'avait pas non plus vu le coup venir. Du côté du PSG, on doit probablement ricaner...