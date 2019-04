Esp : Merci Benzema, le Real Madrid oublie Neymar et Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Tandis que les rumeurs s'intensifient sur un possible accord entre Chelsea et le Real Madrid pour un transfert d'Eden Hazard moyennant 115ME, les choses se sont calmées autour de Neymar et Kylian Mbappé. Car du côté des Merengue et de Zinedine Zidane on n'est pas loin de penser qu'offensivement le club est déjà bien armé et n'a pas besoin de lâcher une somme colossale pour piquer une des deux stars du Paris Saint-Germain. Ce lundi, AS fait de Karim Benzema l'arme fatale du Real Madrid pour la saison à venir, rappelant les statistiques de l'ancien lyonnais et titrant que Benzema fait « changer les plans du mercato »

Pour le média sportif, KB9 est tellement important à Madrid qu'il va en effet modifier la donner lors du prochain marché estival des transferts. « Et en ce qui concerne la nécessité de signer un attaquant, la bonne période de Benzema a amené la balance à pencher en faveur de l'inutilité d'acheter un autre numéro 9 (...) Le staff a compris qu’il sera difficile de trouver au mercato un buteur meilleur que lui, du moins à un prix raisonnable (...) En aucun cas, il n’est envisagé de faire signer un Cavani ou un Lewandowski », précise AS, qui estime que Paul Pogba et Eden Hazard sont deux joueurs qui apporteront un vrai plus à Karim Benzema. Ne plus voir Neymar et Kylian Mbappé dans les noms cités en Espagne pour venir renforcer le Real Madrid, voilà un bel exploit de plus signé Karim Benzema.