Esp : Crise ou pas, Barcelone n'abandonne pas Neymar

Le président du FC Barcelone a clairement fait savoir qu'il n'allait pas faire profil bas lors du prochain mercato et que le Barça avait les moyens de s'offrir des stars.

Lundi, Lionel Messi et ses coéquipiers du FC Barcelone ont révélé qu’ils acceptaient de baisser les salaires de 70% afin de permettre aux autres salariés du club de ne pas être impactés par les effets économiques liés à l’épidémie de coronavirus. Mais dans le même temps, la star argentine a semé le trouble en expliquant qu’il n’avait pas apprécié l’attitude de certains dirigeants, lesquels auraient laissé entendre, à tort, que les footballeurs trainaient les pieds à accepter de faire un effort financier. En réponse à cela, Josep Maria Bartomeu a balayé l’idée d’une quelconque embrouille avec Lionel Messi et ses coéquipiers. Et le président du FC Barcelone en a profité pour crier haut et fort ses ambitions avec le Barça.

Josep Maria Bartomeu ne voit pas pourquoi les socios devraient être inquiets pour l’avenir du club catalan. Y compris lors du mercato estival. « Si nous pourrons faire venir des joueurs comme Lautaro ou Neymar ? Le Barça est le plus grand club du monde. Le fait que les revenus soient réduits, comme tout le monde, ne nous empêche pas d'être le club qui a le plus de revenus dans le monde. Ceux qui disent que le Barça est très mal, je leur dis qu'à la fin, au 30 juin, nous continuerons à être le club qui a le plus de revenus, mais moins parce que tout le monde baisse. Je ne peux pas parler de noms. Le Barça sera sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu'il jugera appropriées. Bien sûr, nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus dans le monde », a expliqué le patron du FC Barcelone dans les colonnes du Mundo Deportivo.