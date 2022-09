Erling Haaland au PSG, il met le feu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, Erling Haaland a quitté le Borussia Dortmund et a rejoint Manchester City, où il brille depuis le début de la saison. Son avenir est pourtant déjà mis en question.

Déjà auteur de 14 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Erling Haaland est parti pour battre tous les records en Premier League. L’été dernier, Manchester City a de toute évidence réalisé un énorme coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de l’international norvégien, lequel était par ailleurs convoité par le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain a également été cité parmi les clubs intéressés, mais la faible attractivité de la Ligue 1 n’a pas aidé Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi à convaincre Erling Haaland. Cela étant, un transfert du Norvégien vers le PSG à l’avenir n’est pas impossible comme l’a confirmé le père de l’attaquant de Manchester City dans une interview accordée à Viaplay.

Le père d'Haaland ouvre la porte au PSG et au Real

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

« Sur notre liste, je pense que Manchester City est la meilleure équipe. Le Bayern Munich est le numéro deux. Nous avons le Real Madrid comme numéro trois, le Paris Saint-Germain comme numéro quatre. Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas ? » a lancé Alfie Haaland, pour qui son fils a de grandes chances de vadrouiller et de découvrir plusieurs championnats au cours de sa carrière. Ce qui peut donc laisser une chance au Paris Saint-Germain à l’avenir même si de toute évidence, le club de la capitale française n’est pas une priorité pour le moment du clan Haaland. Le Real Madrid, qui est toujours sur les rangs pour accueillir le Norvégien à l’avenir, peut également croire en ses chances de l’attirer dans ses filets dans les années à venir…