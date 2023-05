Enrique patron du PSG, c'est bon pour Mourinho

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Outre José Mourinho, le PSG suit d'autres pistes pour le poste d'entraîneur. Parmi elles, il y a Luis Enrique. L'ancien coach du Barça a une philosophie de jeu très séduisante mais elle demande des sacrifices au club parisien, beaucoup même.

José Mourinho peut-il perdre le poste que lui promet le PSG depuis plusieurs semaines ? L'entraîneur portugais reste la cible prioritaire des dirigeants parisiens mais il n'est pas le seul technicien suivi. Abel Ferreira, Thiago Motta et Luis Enrique notamment restent des noms inscrits dans le calepin de la direction. Enrique est le plus expérimenté en dehors de Mourinho et sans doute son plus grand adversaire. Il faut dire que face au pragmatique « Special One », il fait figure d'apôtre du beau jeu sur la scène européenne. Il l'a montré à plusieurs occasions avec le FC Barcelone et la sélection espagnole.

Les nombreuses conditions de Luis Enrique au PSG

De quoi inverser la tendance et venir annuler le transfert de Mourinho à Paris ? Les amoureux de jeu offensif le voudraient pour le PSG. Toutefois, cela n'en prend pas le chemin et on comprend pourquoi au vu des informations révélées par le compte Sports Zone sur Twitter. Il détaille les conditions fixées par Luis Enrique pour entraîner le PSG. Le technicien espagnol est très exigeant. Pour mettre en place sa philosophie de jeu, il veut tout simplement les clés du recrutement au mercato.

« Voici en exclusivité les demandes de Luis Enrique auprès de Doha. Un droit de veto sur les départs et les arrivées, rendant le directeur sportif contraint de suivre la feuille de route du coach. Un projet sportif orienté vers la possession, le football offensif et la maîtrise. Un pouvoir décisionnel inconditionnel sur les choix tactiques. Un salaire de 10M€ et un contrat de 3 ans. Comme énoncé précédemment, en cas d’échec des négociations, José Mourinho est l’option privilégiée. Il y a de fortes chances que la piste n’aboutisse pas, Luis Enrique est inflexible et veut être le chef de son prochain navire. Comme énoncé précédemment, Tottenham et Naples sont très intéressés », écrit Sports Zone. Autant dire que José Mourinho a bien son destin en main dans le dossier, étant toujours plus proche du PSG. Tant pis pour les fans de Luis Enrique et les passionnés de jeu de possession.