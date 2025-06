En mission aux Etats-Unis, le PSG veut du cash

Dans : PSG.

Pendant que son équipe dispute le Mondial des clubs, le Paris Saint-Germain s’est fixé un objectif extra-sportif aux Etats-Unis. Le club de la capitale espère revenir avec de nouveaux partenaires américains pour encore renforcer ses finances.

Pour le Paris Saint-Germain, le Mondial des clubs n’est pas qu’une opportunité sportive. Pendant que les hommes de Luis Enrique tentent de marquer l’histoire, la direction francilienne s’active pour la partie business. Ce n’est un secret pour personne, depuis sa prise de pouvoir en 2011, le propriétaire Qatar Sports Investments veut faire de son club l’une des plus grandes franchises au monde. Un tel objectif passe par certains marchés importants, à commencer par les Etats-Unis.

La PSG House ouvrira ses portes au public ce samedi 14 juin au 8175 Melrose Avenue !



Un lieu dédié au Paris Saint-Germain, qui vous propose de nombreuses activités dans un lieu iconique de Los Angeles. 🇺🇸



➡️ https://t.co/2NKaZONMDy#FIFACWC pic.twitter.com/N44TdlVuXL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 12, 2025

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain s’est tant développé sur le sol américain, notamment avec l’ouverture de ses académies ou grâce au succès commercial de sa collaboration avec la marque Jordan. La mission se poursuit cet été puisque le pensionnaire du Parc des Princes, qui peut s’appuyer sur l’aide de son actionnaire minoritaire Arctos, le fonds d’investissement américain, profite de son passage en Californie pour chercher de nouveaux collaborateurs. Le Paris Saint-Germain s’est effectivement déplacé avec les employés de ses secteurs commercial, sponsoring, merchandising et marque, énumère le journal L’Equipe.

De la rude concurrence pour le PSG

Ces équipes n’ont pas la tâche facile aux Etats-Unis où le basket, le football américain, le baseball et le hockey sont des sports plus populaires. Ils représentent donc de féroces concurrents dans la course aux sponsors. Mais les Parisiens ne se découragent pas. Les dirigeants espèrent ajouter à leur liste de partenaires un assureur, une banque ou une marque de pneumatiques. Le Paris Saint-Germain pourra également compter sur les coéquipiers de Vitinha qui, avec des performances aussi impressionnantes que celle face à l’Atlético Madrid (4-0) dimanche, vont forcément attirer l’attention pendant le tournoi.