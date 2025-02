En LdC, le PSG n’est toujours pas pris au sérieux

Inarrêtable ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain serait-il redevenu un prétendant au sacre en Ligue des Champions ? Si certains observateurs valident cette tendance, le statisticien Opta voit cinq autres équipes mieux placées pour soulever le trophée en fin de saison.

Il n’y a pas si longtemps, on se demandait si le Paris Saint-Germain allait réussir à arracher une place en barrages de la Ligue des Champions. C’est dire la progression des Parisiens depuis quelques semaines. Les hommes de Luis Enrique enchaînent les victoires avec la manière, à l’image du récital offert contre le Stade Brestois (7-0) mercredi. Les voilà qualifiés pour les huitièmes de finale et personne, pas même Liverpool, n’était emballé à l’idée de les croiser lors d’une double confrontation début mars.

😡Arsenal's chances hit the hardest

😃Barcelona saw the biggest boost

🔴 Liverpool remain the favourites



How the Champions League draw affected each team's chances of winning the competition, according to the Opta supercomputer.https://t.co/nA18YgOAHm pic.twitter.com/Bq0dgTWyqO