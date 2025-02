En guerre avec le PSG, Kylian Mbappé met le feu à la FFF

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le conflit est toujours en cours entre le PSG et Kylian Mbappé, lequel réclame 55,4 millions d’euros à son ancien club et qui met la pression à la Fédération française de Football pour obtenir gain de cause.

Depuis son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est en guerre avec le club de la capitale. L’attaquant du Real Madrid et son entourage réclament 55,4 millions d’euros, une somme qui correspond à une prime à la signature, aux salaires du mois d’avril, mai et juin 2024 ainsi qu’à une prime d’éthique. L’Equipe rappelle que deux décisions favorables à Kylian Mbappé ont déjà été prononcées par la commission juridique de la LFP et par la commission paritaire d’appel de la Ligue en octobre dernier. Le capitaine de l’Equipe de France a suivi le processus en faisant à présent appel à la commission de discipline de la FFF afin de faire appliquer les décisions en sa faveur.

Kylian Mbappé met la FFF dans l'embarras dans le litige qui l'oppose au PSG



Mais le PSG a dans le même temps saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de contester le pouvoir de la LFP dans ce dossier et ainsi faire annuler les décisions précédentes. En rogne, le clan Mbappé par l’intermédiaire de l’avocate Delphine Verheyden a saisi en décembre la commission supérieure d’appel de la FFF pour que le PSG soit sanctionné… mais aucune réponse n’a été apportée. Il faut dire qu’avec son capitaine d’un côté et son club phare de l’autre, la Fédération française de football est bien embarrassée. Kylian Mbappé s’impatiente et ses avocats ont donc écrit de nouveau à la FFF en ce début de semaine pour « s’étonner du traitement qui lui est réservé ».

Le clan Mbappé met la pression à la FFF

Delphine Verheyden s’étonne dans son nouveau courrier du peu d’empressement de la FFF à fixer une date d’audience et regrette surtout le silence radio pratiqué par l’instance et par son président Philippe Diallo sur le sujet. « Aux dernières nouvelles, la Fédération française n'est pas chaude à l'idée de mettre son nez dans ce dossier explosif » précise le journaliste spécialisé Etienne Moatti. La FFF pourrait donc continuer à faire l’autruche en attendant que la justice suive son cours. « Elle considère aussi que ce litige relève des Prud'hommes, où ce dossier finira sûrement » conclut notre confrère. Mais en agissant ainsi, la FFF le sait, elle alimente encore un climat de tension avec son capitaine star. Il n’y en avait pas vraiment besoin, après l’épisode de la brouille avec Didier Deschamps depuis septembre.