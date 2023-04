Ekitike blacklisté au PSG, une énorme injustice

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Une nouvelle fois, Hugo Ekitike était remplaçant pour le match du PSG face à Lorient mais pour une fois, l’ancien buteur de Reims est entré en jeu.

Recruté pour 35 millions d’euros par le Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike ne réalise pas une grande saison. Peu utilisé par Christophe Galtier, il est devenu au fil des semaines l’une des têtes de Turc du Parc des Princes. Moqué sur les réseaux sociaux, Ekitike a eu l’occasion de faire taire les haters dimanche après-midi au Parc des Princes.

Hugo Ekitike enfin soutenu au PSG

Pour une fois, l’ex-attaquant de Reims a joué quelques minutes puisqu’il a été lancé à la 65e minute du match face à Lorient alors que le PSG perdait 2-1 et jouait à 10 contre 11. Rarement mis dans de bonnes dispositions par son entraîneur cette saison, Ekitike n’a pas eu l’occasion de se mettre en évidence. Mais alors que certains se sont encore moqués de lui, l’attaquant du Paris Saint-Germain a reçu quelques marques de soutien. Car son entrée ne méritait pas de nouvelles critiques, au contraire. Ce que certains supporters du PSG ont tenu à mettre en lumière. La preuve s’il en fallait une qu’Ekitike est plus que jamais la tête de Turc du public parisien.

« Ekitike pour moi il est concerné c’est juste que c’est pas la bonne saison et techniquement (pour le moment) c’est pas fort mais il est concerné », « Même quand Ekitike fait une bonne entrée ça lui tire dessus c’est trop », « Marquinhos est où? Verratti est où? En réagissant comme ça vous êtes comme Galtier. Ça crache une énième fois sur Ekitike à croire que vous ne connaissez pas sa situation », Ça m’a tellement choqué ! Galtier hurle sur Ekitike pour le pressing mais quand c’est pour Messi et Mbappé, silence radio. Le traitement différent entre les joueurs est le plus gros problème de ce club de clowns » ou encore « Ça va tomber sur Ekitike alors que c’est le seul qui court… » peut-on lire sur Twitter.

Pour une fois, Hugo Ekitike a quelques soutiens au sein des supporters du Paris Saint-Germain. Cela ne consolera sans doute pas l’ex-attaquant du Stade de Reims, mais cela peut être porteur d’espoirs pour la suite. A condition toutefois que Christophe Galtier lui offre la possibilité de jouer durant les derniers matchs de la saison.