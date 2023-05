Dugarry confirme, Zidane déteste le contexte au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à se relancer après deux ans d’inactivité, Zinedine Zidane attend la bonne proposition. L’entraîneur tricolore sait exactement ce qu’il veut, d’où son refus au Paris Saint-Germain expliqué par son ami Christophe Dugarry.

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a toujours pas rebondi. Le Français n’a pourtant pas caché sa volonté de retrouver un banc, lui qui avait attendu en vain le poste de sélectionneur des Bleus. On peut s’attendre à le voir s’installer au sein d’un club européen cet été. Mais lequel ? A priori, ça ne sera pas le Paris Saint-Germain dont l’approche a été rejetée. Rien d’étonnant lorsque l’on écoute son ami Christophe Dugarry expliquer ses préférences.

💬 Christophe Dugarry : "Zidane n'est pas prêt à accepter tout et n'importe quoi ! Il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l'intéresse pas. La force d'avoir réussi comme il a fait en tant qu'entraîneur c'est de reprendre quand il souhaite et lorsqu'il aura le bon projet" pic.twitter.com/bLlpQQrIpx — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 25, 2023

« Il n’est pas trop difficile, il a des critères, il a des envies, a confié le consultant de RMC. Il voit le football d'une certaine manière, ce qui a fait de lui le joueur qu'il a été et l'entraîneur qu'il est. Entraîner pour entraîner, ça ne veut rien dire ! Ou alors tu deviens un fonctionnaire du football. La passion, il l'a toujours, il a envie c'est certain. Ses envies ils les a données, ils les a affichées. Il ne s'est pas caché derrière son petit doigt. Après, il n'est pas prêt à accepter tout et n'importe quoi. »

Zidane prêt à attendre

« Il a l'avantage d'avoir réussi dans ce rôle d'entraîneur. Il a franchi toutes les étapes ou presque avec brio. Il ne va pas se fourvoyer dans un club qui ne l’intéresse pas, qui ne lui plaît pas, où il n'est pas capable de faire passer sa connaissance du football, ses émotions, a expliqué Christophe Dugarry. S'il n'entraîne pas cette année, ce sera l'année prochaine. La force de s'appeler Zinedine Zidane et surtout d'avoir réussi comme il l'a fait en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir le choix de reprendre quand il en aura envie et quand il aura le bon projet. » Ces dernières semaines, son nom apparaît également dans l’actualité de la Juventus Turin.