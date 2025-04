Dragué par le PSG, Rashford n’a qu’un club en tête

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêté par Manchester United cet hiver, Marcus Rashford retrouve un bon niveau avec Aston Villa. Son retour au premier plan n’a pas échappé au Paris Saint-Germain. Mais l’intérêt persistant du conseiller sportif Luis Campos ne suffit pas pour convaincre l’attaquant anglais.

Le Paris Saint-Germain peut en témoigner, Marcus Rashford (27 ans) n’a rien perdu de ses qualités. L’attaquant prêté par Manchester United à Aston Villa s’est montré à son avantage lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre les Parisiens (3-2) mardi. Sans la parade exceptionnelle de Gianluigi Donnarumma, l’international anglais aurait inscrit un joli but avant son exploit personnel décisif sur la réalisation d’Ezri Konsa.

Aux premières loges, Luis Campos a sûrement pris des notes. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain n’a pas abandonné la piste Marcus Rashford et reste en contact avec l’entourage du joueur, indiquait le journal L’Equipe la semaine dernière. Mais le pressing du Portugais risque de s’avérer insuffisant pour convaincre le Mancunien. A priori, un retour à Manchester United n’est pas non plus d’actualité. Du moins tant que le manager Ruben Amorim sera en poste chez les Red Devils. Pour le Paris Saint-Germain, l’obstacle concerne plutôt le FC Barcelone qui garde les faveurs de Marcus Rashford.

Rashford focalisé sur le Barça

Le média talkSPORT nous apprend que le club catalan reste la priorité de l’attaquant polyvalent malgré l’échec du mercato hivernal. Rappelons que l’indésirable de Ruben Amorim avait attendu en vain une ouverture au Barça, qui n’avait pas la marge nécessaire au niveau du fair-play financier de la Liga. Pas sûr que la situation des Blaugrana s’arrange d’ici cet été sachant que Dani Olmo reste sous la menace de l’instance espagnole. Le Paris Saint-Germain pourrait donc rester à l’affût, sans négliger Aston Villa qui avait négocié avec Manchester United une option d’achat à 48 millions d’euros.