Doué cartonne, le PSG offre 20 ME de bonus à Rennes

Par Corentin Facy

Convaincu par le potentiel du joueur, le PSG a lâché 50 millions d’euros pour s’offrir Désiré Doué l’été dernier. Mais la note totale du transfert va continuer de monter pour le plus grand plaisir de Rennes.

La première saison de Désiré Doué au Paris Saint-Germain est indiscutablement une grande réussite. Sur le banc lors des premiers mois, le temps de s’acclimater à son nouveau club et à la philosophie de Luis Enrique, l’international espoirs français est à présent un joueur clé aux yeux de l’entraîneur espagnol. Brillant au milieu de terrain ou sur un côté, l’ancienne pépite du Stade Rennais fait le bonheur du PSG, qui a payé 50 millions d’euros pour le faire venir en août dernier.

Speed, technique… Doué has it all ⭐️🇫🇷 pic.twitter.com/Kb30in3FVx — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 2, 2025

Néanmoins, d’après les informations du journal Ouest France, la note va continuer de monter et les millions vont encore tomber dans les caisses du club breton. En effet, le journal local affirme que le transfert de Désiré Doué va rapporter bien plus que les 50 millions d’euros déjà payés par le club de la capitale, car de nombreux bonus ont été inclus et peuvent monter jusqu’à 20 millions d’euros supplémentaires. Des bonus liés au temps de jeu de Désiré Doué, à ses performances individuelles et aux résultats de l’équipe parisienne.

Désiré Doué, la facture augmente pour le PSG

« Une partie de ces bonus dépendrait de facteurs difficiles à remplir, comme un succès en Ligue des champions par exemple » souligne le journal, qui précise toutefois qu’au moins 10 millions d’euros de bonus vont tomber. L’autre moitié, plus difficile à atteindre, pourrait tomber plus tard et donc alourdir la note. Au total, le Paris Saint-Germain pourrait donc payer entre 60 et 70 millions d’euros pour le transfert du meneur de jeu de 19 ans. Une sacrée somme et cela même si l’apport de Désiré Doué est indéniable depuis le début de la saison au PSG et encore plus en ce début d’année 2025.