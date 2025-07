Donnarumma s’accroche, le PSG rassure Chevalier

Dans : PSG.

Poussé vers la sortie après l’échec de sa prolongation, Gianluigi Donnarumma se verrait bien honorer sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain. L’Italien s’imagine en concurrence avec la probable recrue Lucas Chevalier. Mais ses dirigeants excluent une lutte entre les deux gardiens.

Gianluigi Donnarumma complique les plans du Paris Saint-Germain. En désaccord avec ses dirigeants, le gardien entré dans sa dernière année de contrat se retrouve logiquement poussé vers la sortie. Le club de la capitale a même anticipé son départ en avançant dans les négociations avec le LOSC pour Lucas Chevalier. Pas de quoi affoler l’Italien prêt à rester et à se battre pour sa place. Mais d’après le journaliste Fabrice Hawkins, les décideurs parisiens n’ont pas prévu de les mettre en concurrence.

« Il y a maintenant une volonté claire de la direction sportive et de l'entraîneur Luis Enrique, c'est de faire venir Lucas Chevalier, a confirmé le spécialiste mercato de RMC. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire quelque chose de Gianluigi Donnarumma. On aimerait clairement au Paris Saint-Germain qu'il trouve un club et qu'il parte pour laisser la place à Lucas Chevalier, ça c'est l'objectif. Maintenant, il a un contrat jusqu'à la saison prochaine qu'il n'a pas prolongé jusqu'à présent, c'est d'ailleurs ce qui a conduit à l'accélération de la piste Lucas Chevalier. Donc il peut en théorie, s'il le souhaite, aller au bout de son contrat. »

« Le souci qui va se poser, c'est qu'on aimerait du côté du Paris Saint-Germain qu'il s'en aille, qu'il trouve un club. On a évidemment beaucoup de respect pour lui mais on a fait le choix de miser sur Lucas Chevalier ces derniers mois, a poursuivi le journaliste. Si Gianluigi Donnarumma refuse, ce qui est une possibilité… Il y a des intérêts mais ce n'est pas pour ça qu'il va partir. Il est très bien à Paris, il a contribué au sacre en Ligue des Champions, il est très apprécié dans le vestiaire. Aujourd'hui il n'a pas forcément envie de partir. »

Chevalier ne craint rien

« S'il reste et que Lucas Chevalier arrive, on va se retrouver dans une situation un peu complexe, mais que l'on commence maintenant à imaginer, ce serait celle d'avoir Lucas Chevalier et Gianluigi Donnarumma et d'avoir une espère de concurrence qui n'en est pas vraiment une puisqu'ils ont choisi de miser sur Lucas Chevalier. Il partira en tant que numéro 1, sauf que Gianluigi Donnarumma sera toujours dans les parages et ça va donner une atmosphère un peu bizarre autour des gardiens. Ça n'en a pas l'air mais ça peut avoir des incidences sur le début de saison du Paris Saint-Germain », a prévenu notre confrère.