Donnarumma prolonge au PSG, une confidence italienne

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ils sont de moins en moins nombreux à critiquer Donnarumma au PSG. Encore décisif mardi à Aston Villa, le portier italien est un cadre essentiel du club parisien. Cependant, le restera t-il après 2026 et la fin de son contrat ? Oui, répond un ancien gardien italien.

Au Paris Saint-Germain, de nombreux problèmes ont été réglés ces derniers mois. Jugée inefficace en première partie de saison, l'attaque parisienne est désormais inarrêtable. Le milieu de terrain est lui impeccable avec la triplette Fabian Ruiz-Vitinha-Joao Neves. Enfin, le poste de gardien n'est plus sujet à débats. Souvent critiqué pour ses erreurs, notamment sur les sorties et sur les relances au pied, Gianluigi Donnarumma a mis tout le monde d'accord. L'Italien a enchaîné les prestations solides en Ligue des champions. Il a été déterminant dans les qualifications du PSG à Liverpool (aucun but encaissé, deux tirs au but stoppés) puis à Aston Villa (plusieurs arrêts décisifs).

Donnarumma continuera à Paris

Cependant, le club parisien ne voit pas l'avenir avec sérénité concernant Donnarumma. Si son niveau est très bon, la durée restante de son contrat l'est moins. Le portier italien verra son bail expirer en 2026, dans un peu plus d'un an. Le PSG craint un départ libre de son joueur qui avait fait le coup au Milan AC en 2021. Une peur renforcée par l'intérêt grandissant des géants de Serie A pour lui. La Juventus et l'Inter veulent le recruter à court terme. Ancien portier des Nerazzuri et de l'Italie, Gianluca Pagliuca s'est voulu rassurant avec les supporters parisiens. Après avoir rencontré Donnarumma à Paris, il affirme que le gardien de 26 ans va prolonger son contrat.

« Je pense que c'est l'union parfaite, ce ne serait pas mal du tout de voir Gigio à l'Inter. Je suis allé lui rendre visite à Paris la semaine dernière et il est maintenant une idole en France. Il joue pour un club incroyable avec de nombreux champions. À mon avis, il y restera ; car au PSG il est déjà au top et ils feront tout pour le renouveler », a lâché auprès de Tuttosport le gardien emblématique des années 1990. Toutefois, Pagliuca annonce une rencontre imminente entre l'Inter Milan et Gianluigi Donnarumma. En effet, il pronostique une finale entre le club lombard et le PSG en Ligue des champions le 31 mai prochain.