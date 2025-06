Donnarumma et le PSG, ça sent la fin ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Homme fort du PSG cette saison, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club parisien pour une prolongation dans la capitale. Son départ est aujourd’hui une option de plus en plus probable.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé en faveur du club de la capitale. Au contraire de Vitinha, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi, l’international italien est toujours en négociations avec le PSG. Mais les discussions bloquent et pour l’instant, aucun signe d’amélioration n’est visible. Une tendance négative confirmée par Le Parisien, qui affirme que les discussions sont actuellement « au point mort » et que la situation est totalement bloquée concernant une potentielle prolongation de l’ex-gardien de l’AC Milan.

La raison du désaccord est simple : Gianluigi Donnarumma touche actuellement entre 10 et 12 millions d’euros par an au PSG, une somme que le club parisien ne veut plus lui offrir. Dans le but de rétablir un équilibre sur le plan financier, le club de la capitale propose désormais des salaires dont les bonus sont basés sur les performances, avec un net moins important. Une offre que Gianluigi Donnarumma avait d’abord accepté… avant de changer d’avis. Un revirement de situation que le PSG n’a pas vraiment apprécié d’autant que depuis, les discussions n’ont pas repris de manière positive.

Donnarumma et le PSG s'éloignent d'un accord

Luis Campos a pourtant été clair avec l’entourage du géant italien : soit il accepte l’offre du Paris Saint-Germain telle qu’elle est actuellement, soit un départ sera inéluctable cet été, un an avant qu'il se retrouve libre. En cas de départ du champion d’Europe, le PSG a déjà identifié plusieurs gardiens pour le remplacer. Tout en haut de la short-list du club de la capitale se trouve Lucas Chevalier, gardien du LOSC et désormais numéro deux dans la hiérarchie en équipe de France. En attendant un éventuel dénouement, positif ou pas, Gianluigi Donnarumma sera bien titulaire avec le PSG pour la Coupe du monde des clubs. Après cette échéance en revanche, le doute est plus fort que jamais quant à son avenir dans la capitale française et un départ n’a jamais apparu aussi probable.