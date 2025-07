Donnarumma et Chevalier, le PSG va droit au clash

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG pousse Gianluigi Donnarumma dehors pour faire venir Lucas Chevalier. Mais un nouveau scénario se dégage, avec les deux gardiens en concurrence pour une saison sulfureuse.

Cette dernière semaine du mois de juillet se prépare à réellement faire bouger les choses au mercato. L’OL et l’OM vont connaitre des mouvements importants, et le PSG a décidé de prendre à bras le corps le dossier du gardien de but. Gianluigi Donnarumma est de façon cachée poussé vers la sortie avec cette offre de prolongation revue à la baisse alors que l’Italien a porté son équipe en Ligue des Champions et est à son meilleur niveau. L’ancien gardien du Milan AC ne l’a pas acceptée, et depuis, les relations entre les deux camps sont très froides. Au point que, selon RMC, ses agents n’hésitent pas à regarder ce qui peut lui être proposé ailleurs. Plusieurs pistes se présentent à lui avec des endroits plus inattendues comme Galatasaray ou l’Arabie Saoudite, et des clubs aux gros moyens financiers comme Manchester City et United.

Des rumeurs balayées pour Donnarumma

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Mais Fabrizio Romano le révèle, le portier de la Nazionale ne partira pas juste pour faire plaisir au PSG, et est prêt à aller au bout de son contrat s’il ne trouve pas un point de chute qui lui convient. Et des points de chute possibles, il n’y a pas tant que ça. « Soyons prudents avec Donnarumma, car il y a beaucoup de rumeurs pour un gardien qui ne possède plus qu’un an de contrat et qui est parmi les meilleurs au monde. On parle de Manchester City, mais on me dit qu’ils vont aller chercher James Trafford de Burnley. Aucun contact concret avec Chelsea non plus malgré les rumeurs. Et la grosse possibilité, c’est qu’il reste au PSG et qu’il soit en concurrence avec Lucas Chevalier. Les deux seront au PSG jusqu’à la fin du contrat de Donnarumma », a assuré Fabrizio Romano sur DAZN.

Malgré la possibilité de voir Donnarumma rester, Paris a décidé de faire de Lucas Chevalier son prochain gardien de but, au risque d’avoir les deux joueurs en concurrence la saison prochaine. Car Donnarumma se sent bien chez le champion d’Europe et sait qu’il possède un statut important. Mais forcément, si le Paris SG va débourser plusieurs dizaines de millions d’euros pour un gardien, le rôle de titulaire sera clairement remis en cause, surtout que le dernier rempart tricolore représente l’avenir, ce qui n’est plus le cas de l’Italien s’il entame sa dernière année de contrat à Paris sans prolonger. De quoi rappeler, toutes proportions gardées, la situation de Kylian Mbappé qui n’avait pas été désireux de prolonger et avait provoqué la colère du PSG en annonçant son départ libre à la fin de son contrat.