Donnarumma c'est fini, le PSG le met à la porte

La nouvelle prestation décevante de Gianluigi Donnarumma en Ligue des Champions, mercredi face à Liverpool, pourrait lui être fatale. Le PSG souhaite à présent tourner la page du gardien italien.

En discussions avec Gianluigi Donnarumma depuis de longs mois pour une éventuelle prolongation au-delà de juin 2026, le Paris Saint-Germain joue la montre dans ce dossier. Le club parisien a rapidement finalisé les prolongations de Vitinha, de Nuno Mendes ou encore d’Achraf Hakimi, mais le dossier du gardien italien est plus complexe, ce dernier faisant beaucoup moins l’unanimité. La performance décevante de l’ancien Milanais mercredi face à Liverpool va peut-être aider les dirigeants du PSG à trancher.

Selon les informations du site Fichajes, Luis Campos et Luis Enrique ont fini par prendre une décision en ce qui concerne l’avenir du gardien de la sélection italienne. Le board parisien aurait fait le choix de se séparer de Donnarumma, lequel a définitivement « lassé » ses dirigeants, à force de se manquer dans les grandes affiches européennes. Nos confrères l’affirment, il n’y a désormais plus de doute à avoir sur la volonté du PSG de changer de gardien lors du prochain mercato.

Pour compenser un potentiel départ de Gianluigi Donnarumma, trois noms ont été cochés par le champion de France en titre, et il n’y aucune surprise dans la short-list : Joan Garcia (Espanyol Barcelone), Lucas Chevalier (Lille) et Mike Maignan (AC Milan).

En ce qui concerne le gardien titulaire de l’Equipe de France, cette piste a peu de chances d’aboutir puisque Maignan est fortement pressenti pour prolonger à Milan, où il est devenu capitaine au fil de la saison malgré des performances en dents de scie. Les pistes Joan Garcia et Lucas Chevalier sont, elles, totalement crédibles. Mais pour en concrétiser une, le PSG devra auparavant se débarrasser de Gianluigi Donnarumma. Et pour cela, il faudra convaincre l’international italien de s’en aller un an avant la fin de son contrat, ce qui promet d'être délicat, ce dernier ayant même accepté de baisser son salaire pour prolonger avec les champions de France. Le chantier est en tout cas ouvert à ce poste si important pour la direction du Paris Saint-Germain.